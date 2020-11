India tour of Australia 2020-21: ऑस्ट्रेलिया के स्टार बल्लेबाज स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने भारत के खिलाफ (india vs Australia) सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में जारी 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में शानदार शतक लगाकर अपने नाम खास उपलब्धि दर्ज कर ली. स्मिथ के 66 गेंदों पर खेली गई 105 रन की पारी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 374 रन बनाए. Also Read - India vs Australia 2020/21: फिंच-स्मिथ के शतकों के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने भारत को दी 375 की पहाड़ सी चुनौती

इस मैच में ऑस्ट्रेलिया की ओर से ओपनर एरोन फिंच (Aaron Finch) ने 124 गेंदों पर 114 रन बनाए जिसमें 9 चौके और 2 छक्के शामिल थे. स्मिथ ने अपनी शतकीय पारी के दौरान 11 चौके और 4 छक्के जड़े. स्मिथ ने अपना शतक 62 गेंदों पर पूरा किया. वह पुरुष वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेजी से शतक पूरा करने वाले तीसरे ऑस्ट्रेलियाई बन गए हैं.

मैक्सवेल हैं टॉप पर

ऑस्ट्रेलिया के लिए वनडे में सबसे तेज शतक जड़ने का रिकॉर्ड ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) के नाम है जिन्होंने श्रीलंका के खिलाप. साल 2015 में सिडनी में ही 51 गेंदों पर सैकड़ा ठोका था. इससे पहले साल 2013 में जेम्स फॉकनर (James Faulkner) ने भारत के खिलाफ बेंगलुरू में 57 गेंदों पर शतक जड़ा था.

इस लिस्ट में पूर्व विस्फोटक ओपनर मैथ्यू हेडन (Mathew Hyden) चौथे नंबर पर हैं जिन्होंने साल 2007 में साउथ अफ्रीका के खिलाफ बासेटेरे में 66 गेंदों पर शतकीय पारी खेली थी.

वनडे में जड़ा 10वां शतक

31 वर्षीय स्मिथ के वनडे करियर का ये 10वां शतक है. इससे पहले 125 वनडे में स्मिथ ने 9 शतकों और 25 अर्धशतकों की मदद से 4802 रन बनाए थे.