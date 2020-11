India vs Australia, 1st ODI in Sydney Cricket Ground, Sydney live starts at 9.10pm IST: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे 27 नवंबर को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा. विराट कोहली की टीम लगभग 9 महीने के बाद कोई इंटरनेशनल सीरीज खेलने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है. Also Read - India vs Australia,1st ODI Playing XI Prediction:पहले वनडे में इस प्लेइंग XI के साथ उतर सकती है भारत-ऑस्ट्रेलिया की टीमें

टीम इंडिया 13 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया पहुंच गई थी और इस समय वह क्वारंटीन में है। हालांकि इस दौरान उसे अभ्यास की छूट है। भारतीय टीम ट्रेनिंग सेशन के साथ रविवार को पहला इंट्रा-स्क्वॉड मैच भी खेली. विराट कोहली की अगुआई वाली सीके नायडू इलेवन ने केएल राहुल की कप्तानी वाली रणजीतसिंहजी इलेवन को 5 विकेट से हरा दिया. कोहली ने 91 जबकि राहुल ने 83 रन की पारी खेली. Also Read - IND vs AUS, 1st ODI, Predicted-XI: जीत से अंतरराष्‍ट्रीय क्रिकेट में वापसी के लिए इस प्‍लेइंग-XI के साथ उतरेगा भारत

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला वनडे मैच शुक्रवार (27 नवंबर 2020) को खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज पहला वनडे मैच कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज पहला वनडे सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे कितने बजे खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 : 10 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच पहले वनडे में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 8 :40 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मैच का लाइव प्रसारण Sony Six, Sony TEN 1, और Sony TEN 3 पर देखा जा सकेगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले पहले वनडे मैच की live streaming आप Sony Liv पर देख सकते हैं.