IND vs AUS 2020 1st T20 (Match Preview): भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच 3 मैचों की सीरीज का पहला टी20 शुक्रवार को कैनबरा के मनुका ओवल मैदान (Manuka Oval) पर खेला जाएगा. विराट कोहली की टीम वनडे सीरीज में मिली हार का हिसाब टी20 सीरीज जीतकर बराबर करना चाहेगी. टीम इंडिया (Team India) के पास विकल्पों की भरमार है. ऐसे में वह मेजबान टीम को क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में कड़ी चुनौती दे सकती है. Also Read - VVS Laxman ने Virat Kohli की तारीफ में पढ़े कसीदे, बोले-तब मुझे लगा था कि वह...

ऑस्ट्रेलिया ने भारत को वनडे सीरीज में 2-1 से पराजित किया था. वाशिंगटन सुंदर (Washington Sundar), दीपक चाहर (Deepak Chahar) और वनडे क्रिकेट में डेब्यू के साथ शानदार प्रदर्शन करने वाले टी नटराजन (T Natarajan) गेंदबाजी को संतुलन देते हैं. आईपीएल 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर (RCB) के लिए सुंदर ने शानदार प्रदर्शन किया जब कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने पावरप्ले और बीच के ओवरों में उनका इस्तेमाल किया था . Also Read - IND vs AUS 1st T20 Live Streaming Online: जानें कब और कहां देखें भारत-ऑस्ट्रेलिया पहले टी20 की लाइव स्ट्रीमिंग और टेलीकास्ट

हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) नियमित गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं . ऐसे में रवीं द्र जडेजा के रूप में वनडे टीम में एकमात्र विशेषज्ञ ऑलराउंडर था. टी20 में हालांकि सुंदर के साथ कार्तिक भी छोटे स्पैल डाल सकते हैं. Also Read - शार्दुल ठाकुर ने माना- डेविड वार्नर की गैरमौजूदगी से टीम इंडिया को फायदा मिला

आईपीएल की खोज यॉर्कर विशेषज्ञ नटराजन शुक्रवार को टी20 क्रिकेट में पदार्प कर सकते हैं जिन्होंने पहले वनडे में दो विकेट लेकर प्रभावित किया.

मनुका ओवल की पिच से स्पिनरों और तेज गेंदबाजों दोनों को मदद मिलने की उम्मीद है. ऐसे में देखना होगा कि जसप्रीत बुमराह के साथ गेंदबाजी की शुरूआत कौन करेगा , मोहम्मद शमी या दीपक चाहर.

वापसी की फिराक में चहल

वनडे में नाकाम रहे युजवेंद्र चहल भी वापसी की कोशिश में होंगे.

बल्लेबाजी में केएल राहुल वनडे में पांचवें नंबर पर उतरने के बाद अब शिखर धवन के सााथ पारी का आगाज कर सकते हैं . न्यूजीलैंड के खिलाफ भी उन्होंने पारी की शुरूआत की थी . उम्मीद है कि वह आईपीएल वाला फार्म बरकरार रखेंगे जिसमें उन्होंने इस सत्र में सर्वाधिक रन बनाये .

कप्तान कोहली वनडे में फार्म में दिखे और उसे जारी रखना चाहेंगे . श्रेयस अय्यर अच्छी शुरूआत को बड़ी पारियों में नहीं बदल सके लेकिन अब बड़ा स्कोर बनाना चाहेंगे. तीसरे वनडे में मिली जीत ने भारतीय टीम के लिये टॉनिक का काम किया है वरना वनडे श्रृंखला में ‘क्लीन स्वीप’ होने से टीम का मनोबल गिर जाता.

फिंच के साथ कौन करेगा ऑस्ट्रेलिया के लिए ओपनिंग?

दूसरी ओर वनडे श्रृंखला जीतकर ऑस्ट्रेलिया के हौसले बुलंद हैं .स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर हालांकि चोट के कारण बाहर हैं . अब देखना यह है कि कप्तान एरोन फिंच के साथ मार्नस लाबुशेन उतरते हैं या कोई और.

मार्कस स्टोइनिस भी पारी की शुरूआत कर सकते हैं लेकिन वनडे में उन्हें भी चोट लगी थी और अभी उनका खेलना संदिग्ध है. गेंदबाजी में मिशेल स्टार्क तीसरे वनडे से बाहर रहने के बाद वापसी कर सकते हैं जबकि पैट कमिंस को कार्यभार प्रबंधन के कारण आराम दिया गया है.

इनमें से चुनी जाएगी टीमें :

भारत :

विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, मयंक अग्रवाल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पंड्या, संजू सैमसन, रवींद्र जडेजा, वाशिंगटन सुंदर, युजवेंद्र चहल, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, दीपक चाहर, टी नटराजन.

ऑस्ट्रेलिया :

एरोन फिंच (कप्तान), सीन एबोट, एश्टन एगर, एलेक्स कारे, कैमरन ग्रीन, जोश हेजलवुड, मोजेज हेनरिक्स, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, डेनियल सैम्स, केन रिचर्डसन, स्टीवन स्मिथ, मिशेल स्टार्क, मार्कस स्टोइनिस, मैथ्यू वेड, डार्सी शॉर्ट, एडम जांपा.