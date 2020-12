Team India’s playing XI for the first Border-Gavaskar Test against Australia:ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जाने वाले 4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच के लिए भारत ने अपने प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है. Also Read - India vs Australia, 1st Test Adelaide: संजय मांजरेकर ने Day-Night टेस्ट के लिए Probable XI का किया ऐलान, जानें किसे मिली जगह

एडिलेड ओवल में गुरुवार से गुलाबी गेंद (Pink Ball Test) से खेले जाने वाले डे नाइट (India vs Australia Day-Night) टेस्ट मैच में पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) और मयंक अग्रवाल (Mayank Agarwal) बतौर सलामी बल्लेबाज के रूप में उतरेंगे. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने इसकी जानकारी ट्विटर पर दी.

बोर्ड ने 17 से 21 दिसंबर तक खेले जाने वाले पहले टेस्ट के लिए युवा शुबमन गिल (Shubman Gill) पर पृथ्वी को जबकि बतौर विकेटकीपर रिषभ पंत (Rishabh Pant) की जगह अनुभवी रिद्धिमान साहा को तरजीह दी है. पंत ने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में शतकीय पारी खेल अपनी दावेदारी ठोकी थी जबकि साहा ने अर्धशतक बनाया था.

UPDATE: Here’s #TeamIndia’s playing XI for the first Border-Gavaskar Test against Australia starting tomorrow in Adelaide. #AUSvIND pic.twitter.com/WbVRWrhqwi

— BCCI (@BCCI) December 16, 2020