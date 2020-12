India vs Australia, 1st Test Adelaide:भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मैच गुरुवार से एडिलेड ओवल में खेला जाएगा. दोनों टीमें पहली बार किसी डे-नाइट टेस्ट (India vs Australia Day-Night Test) में आमने-सामने होंगी. भारत ने इससे पहले अपने घर में एक टेस्ट गुलाबी गेंद से खेला है जबकि ऑस्ट्रेलिया को टीम इंडिया से ज्यादा पिंक बॉल (Pink Ball Test) से खेलने का अनुभव है. Also Read - Live Streaming Online IND vs AUS, 1st Test Adelaide: जानें भारत-ऑस्ट्रेलिया Pink Ball Test को कब, कहां और कैसे देखें

4 मैचों की सीरीज के पहले टेस्ट मैच को लेकर क्रिकेट जगत में काफी चर्चा हो रही है. इस चर्चा में अब भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व बल्लेबाज और वर्तमान में कमेंटेटर की भूमिका निभा रहे संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) भी कूद पड़े हैं. मांजरेकर ने 17 दिसंबर से खेले जाने वाले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले डे नाइट टेस्ट के लिए भारत के संभावित इलेवन टीम का चयन किया है. उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर भारत के प्लेइंग इलेवन का ऐलान किया है.

मांजरेकर ने केएल राहुल और पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) के बजाय शुबमन गिल (Shubman Gill) और मयंक अग्रवाल को अपना ओपनर चुना है. विकेटकीपर के मामले में उन्होंने रिद्धिमान साहा की जगह युवा रिषभ पंत (Rishabh Pant) पर भरोसा जताया है जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ प्रैक्टिस मैच में शतकीय पारी खेली थी.

मिडिल ऑर्डर में चेजतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara), कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) , हनुमा विहारी और अजिंक्य रहाणे पर भरोसा जताया है वहीं पेस अटैक की जिम्मेदारी उमेश यादव, मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह के कंधों पर दी है.

Virat’s likely XI tomorrow. Mayank

Gill

Pujara

Virat

Rahane

Vihari

Pant

Ashwin

Umesh

Shami

Bumrah — Sanjay Manjrekar (@sanjaymanjrekar) December 16, 2020



हनुमा विहारी ने भी ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ गुलाबी गेंद (india vs australia pink ball test) से खेले गए तीन दिवसीय प्रैक्टिस मैच में शतकीय पारी खेली थी. मांजरेकर ने विहारी को छठे नंबर पर जगह दी है. मांजरेकर ने रविचंद्रन अश्विन के रूप में एकमात्र स्पिनर को अपने प्लेइंग इलेवन में जगह दी है.