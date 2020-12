India vs Australia Adelaide Test Day 2: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 मैचों की सीरीज का पहला टेस्ट मैच एडिलेड ओवल (Adelaide Oval) में खेला जा रहा है. पिंक बॉल से खेले जा रहे इस टेस्ट मैच के दूसरे दिन शुक्रवार को भारतीय पारी 244 रन पर सिमट गई. जवाब में ऑस्ट्रेलियाई टीम 111 रन पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी है. Also Read - Australia vs India, 1st Test: दूसरे सेशन में अश्विन के धमाकेदार स्पेल के सामने ऑस्ट्रेलिया बैकफुट पर

फील्डिंग के दौरान भारतीय खिलाड़ियों ने कई कैच टपकाए जबकि विराट कोहली (Virat Kohli) ने डेब्यूटेंट कैमरन ग्रीन का बेहतरीन कैच लपककर शानदार नमूना पेश किया. मेजबान टीम के बल्लेबाज मार्नस लाबुशेन (Marnus Labuchage)को भारतीय फील्डर्स ने दो बार जीवदान दिया. Also Read - डे-नाइट टेस्ट में भारत से ज्यादा आगे नहीं है ऑस्ट्रेलिया : एलेन बॉर्डर

लाबुशेन का पहला कैच पेसर जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) ने मोहम्मद शमी की गेंद पर छोड़ा. ऑस्ट्रेलियाई पारी के 18वें ओवर में बुमराह ने लाबुशेन का आसान कैच बाउंड्री के नजदीक छोड़ दिया और गेंद चार रन के लिए चली गई. उस समय लाबुशेन 12 रन बनाकर खेल रहे थे. Also Read - IND vs AUS: एडिलेड टेस्ट में फ्लॉप हुए पृथ्वी शॉ-मयंक अग्रवाल पर भड़के सुनील गावस्कर



इसके बाद 23वें ओवर की चौथी गेंद पर बुमराह की गेंद पर पृथ्वी शॉ (Prithvi Shaw) ने भी लाबुशेन को जीवनदान दिया. ये कैच उतना मुश्किल नहीं था. पृथ्वी के इस कैच को ड्रॉप करते ही कप्तान कोहली ने उन्हें गुस्से में जमकर कोसा और कुछ बोला भी.



हालांकि बाद में लाबुशेन को उमेश यादव ने 47 रन के निजी योग पर एलबीडब्ल्यू आउट किया.