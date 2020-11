India tour of Australia 2020-21: कोरोनाकाल में यूएई में आईपीएल के सफल आयोजन के बाद टीम इंडिया कंगारूओं की धरती पर यानी ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है. मेजबान ऑस्ट्रेलिया और मेहमान भारत (India vs Australia) के बीच 27 नवंबर से 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जाएगी. इस दौरे पर भारतीय टीम वनडे के बाद 3 मैचों की टी20 और 4 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलेगी. Also Read - 'Steve Smith को थ्रो-डाउन की प्रैक्टिस कराते-कराते Ricky Ponting के दुखने लगे हैं हाथ', भारत के पास है बढ़त

वनडे इंटरनेशनल की बात की जाए तो इसमें ऑस्ट्रेलिया का वर्चस्व है. भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 145 वनडे मैच खेले गए हैं जिसमें से 78 कंगारूओं ने जबकि 52 भारतीय टीम ने मैच जीते हैं. 15 मैच बेनतीजा रहे.

ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम ने मेजबान टीम के खिलाफ 96 वनडे खेले हैं जिसमें से टीम इंडिया ने 39 मैच जीते हैं जबकि 51 वनडे में हार का सामना करना पड़ा है.

टीम इंडिया का ऑस्ट्रेलिया में वनडे में सबसे बड़ा स्कोर

भारतीय टीम (Indian Cricket Team) ने साल 2019 में द ओवल में खेले गए मैच में 5 विकेट पर 352 रन बनाए थे जो उसका कंगारूओं की धरती पर वनडे में सर्वाधिक टोटल है. ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम का न्यूनतम स्कोर की बात करें तो वनडे में टीम इंडिया साल 1981 में सिडनी में 25.5 ओवर में सिर्फ 63 रन पर ढेर हो गई थी. रनों के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया में भारतीय टीम की सबसे बड़ी जीत 118 रन की है जो उसने 1983 में चेम्सफोर्ड में हासिल की थी.

इस मामले में हिटमैन रोहित हैं नबर वन

ऑस्ट्रेलिया में जाकर वनडे में सबसे अधिक रन की पारी खेलने का रिकॉर्ड रोहित शर्मा (Rohit Sharma) के नाम है. रोहित ने साल 2016 में पर्थ में नाबाद 171 रन की पारी खेली थी जो किसी भारतीय का वनडे में सर्वाधिक है. ऑस्ट्रेलिया में वनडे में सर्वाधिक रन की साझेदारी का रिकॉर्ड वीवीएस लक्ष्मण (VVS Laxman) और युवराज सिंह (Yuvraj Singh) के नाम है जिन्होंने चौथे नंबर पर खेलते हुए साल 2004 में सिडनी में213 रन बनाए थे.