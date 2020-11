David Warner’s Injury Updates: बेहतरीन फॉर्म में चल रहे ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक ओपनर डेविड वॉर्नर (David Warner) का भारत (India vs Australia 2nd ODI) के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज के बाकी बचे मुकाबलों में खेलना संदिग्ध हो गया है. 3 मैचों की सीरीज के दूसरे वनडे में रविवार को सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में फील्डिंग के दौरान वॉर्नर को ग्रोइन में चोट लग गई. Also Read - India vs Australia: सिडनी वनडे में कपल ने की एंगेजमेंट, ग्लेन मैक्सवेल ने बजाई तालियां

वॉर्नर को भारतीय पारी के चौथे ओवर में डाइव लगाने के बाद उठने में परेशानी हुई जिसके बाद वह सिडनी क्रिकेट मैदान से बाहर चले गए. इस सीनियर खिलाड़ी को स्कैन कराने के लिए करीब के अस्पताल में ले जाया गया.

वॉर्नर गेंद को रोकने के लिए कूदे और गिरने के बाद वह जिस तरह से दर्द से कराह रहे थे ऐसा लगता है कि वह केवल तीसरे और अंतिम वनडे में ही नहीं बल्कि इसके बाद होने वाली तीन मैचों की टी20 श्रृंखला में भी नहीं खेल पाएंगे.

टीम के साथी पैट कमिंस (Pat Cummins) , ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) और फिजियो डेविड बीकले ने वार्नर को ऑस्ट्रेलियाई ड्रेसिंग रूम में पहुंचने के लिये कुछ कदम चलने में मदद की जिसके बाद वह सीधे अस्पताल चले गए.

David Warner is off the field after landing awkwardly in this fielding effort.

Full details: https://t.co/5khiQINJhl#AUSvIND pic.twitter.com/VqJgzNQMXd

— cricket.com.au (@cricketcomau) November 29, 2020