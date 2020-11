Load More

India Vs Australia 2nd ODI Live Cricket Score: पहले वनडे में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद तीन मैचों की सीरीज में 0-1 से पीछे हुए भारतीय टीम दूसरे वनडे में सीरीज में वापसी करने के इरादे से उतरेगी। Also Read - विराट नहीं तो रोहित शर्मा को करनी चाहिए सभी फॉर्मेट में कप्तानी: माइकल क्लार्क

पहले मैच में टीम इंडिया का गेंदबाजी अटैक उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाया, वहीं छठें गेंदबाजी विकल्प की कमी ने भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को 350 से बड़ा स्कोर खड़ा करने में पूरी मदद की। Also Read - India vs Australia virat kohli might have to bowl for few overs says tom moody

अब दूसरे मैच में जीत हासिल कर ऑस्ट्रेलिया टीम सीरीज में अजेय बढ़त लेना चाहेगी। वहीं भारतीय टीम को पहले मैच की गलतियां सुधारकर करो या मरो के इस मुकाबले में जीत हासिल करनी होगी। Also Read - 5 स्टार होटल के थे शेफ, नौकरी गई तो सड़क किनारे बेचने लगे बिरयानी, तस्वीरें Viral

भारतीय वनडे स्क्वाड : विराट कोहली (कप्तान), शिखर धवन, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, मनीष पांडे, हार्दिक पांड्या, मयंक अग्रवाल, रविंद्र जडेजा, युजवेंद्र चहल, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, नवदीप सैनी, शार्दुल ठाकुर।

ऑस्ट्रेलियाई वनडे स्क्वाड : एरोन फिंच (कप्तान), डेविड वार्नर, स्टीव स्मिथ, मार्नस लाबुशेन, ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस, एलेक्स कैरी, पैट कमिंस, मिशेल स्टार्क, एडम जम्पा, जॉश हेजलवुड, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कैमरून ग्रीन, मोइजेस हेनरिक्स, एंड्रयू टाय, डेनियल सैम्स, मैथ्यू वेड।