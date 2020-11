India vs Australia 2nd ODI in Sydney Cricket Ground, Sydney live starts at 9.10 am IST: भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें रविवार को दूसरे वनडे में आमने सामने होगी। टीम इंडिया के लिए ये मुकाबला ‘करो-मरो’ का है। विराट कोहली की टीम इस मैच को जीतकर 3 मैचों की सीरीज में वापसी करना चाहेगी वहीं ऑस्ट्रेलिया की नजर सीरीज जीत पर होगी। Also Read - बेटे के आने से बदला हार्दिक का जिंदगी को देखने का नजरिया; भारतीय क्रिकेटर ने कही दिल की बात

मेजबान ऑस्ट्रेलिया ने पहले वनडे में भारत को 66 रन से हराया था। इस मैच में कुल 650 से अधिक रन बने थे। ऐसे में दूसरे वनडे में भी हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद की जा रही है। Also Read - India vs Australia 2020/21: सिडनी में वनडे में Virat Kohli का बल्ला रहा है खामोश, करना चाहेंगे ये काम

IND vs AUS, India tour of Australia, 2020-21 2nd ODI Live when and where to watch live telecast, live streaming, online Coverage Also Read - देखें VIDEO: जिम में चेतेश्वर पुजारा को कुछ यूं कॉपी कर रहे हैं रविचंद्रन अश्विन

Here’s all you need to know about India vs Australia, 2nd ODI

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे कब खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की सीरीज का दूसरा वनडे रविवार (29 नवंबर 2020) को खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे कहां खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे सिडनी में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (SCG) में खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे कितने बजे खेला जाएगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे भारतीय समयानुसार सुबह 9 : 10 बजे से खेला जाएगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में कितने बजे टॉस होगा?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरे वनडे में टॉस भारतीय समयानुसार सुबह 8 :40 बजे होगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे की Live Telecast कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे ODI का लाइव प्रसारण Sony Six, Sony TEN 1, और Sony TEN 3 पर देखा जा सकेगा.

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच की लाइव स्ट्रीमिंग कहां देख सकते हैं?

भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले दूसरे वनडे मैच की live streaming आप Sony Liv पर देख सकते हैं.