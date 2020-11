India vs Australia 2020/21: भारतीय क्रिकेट टीम (India vs Australia) के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) सिडनी क्रिकेट ग्राउंड (Sydney Cricket Ground) में जारी सीरीज के पहले वनडे में कुछ खास कमाल नहीं दिखा सके. Also Read - India vs Australia: शतक से चूके हार्दिक पांड्या, वनडे में बनाया अपना सर्वोच्च स्कोर

कोहली जब एक रन के निजी स्कोर पर थे उस समय उनका कैच लेग स्पिनर एडम जांपा (Adam Zampa) ने फाइन लेग पर ड्रॉप कर दिया. इसके बाद ऐसा लगा कि कोहली जीवनदार का फायदा उठाएंगे और टीम इंडिया की नैया को पार लगाएंगे. लेकिन ऐसा हो नहीं सका और वह 21 गेंदों पर 21 रन बनाकर चलते बने

ऑस्ट्रेलिया के पूर्व चाइना मैन गेंदबाज ब्रैड हॉग (Brad Hogg) ने जांपा का मजाक उड़ाते हुए ट्वीट किया, ' वे (जांपा) अपने आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट की कीमत चुका रहे हैं.' जांपा आईपीएल 2020 में विराट कोहली की अगुआई वाली रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) टीम की ओर से खेले थे.

Zampa repaying @imVkohli for an IPL contract.

We all drop them. #AUSvIND #cricket #IPL

— Brad Hogg (@Brad_Hogg) November 27, 2020