भारतीय क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia 2nd T20) को दूसरे टी20 मैच में 6 विकेट से हराकर सीरीज पर कब्जा कर लिया. इस मैच में भारत की ओर से ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) ने दबाव में बेहतरीन पारी खेल टीम को शानदार जीत दिलाई. पांड्या ने 22 गेंदों पर नाबाद 42 रन बनाए. उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया.

गेंदबाजी की बात करें तो बाएं हाथ के पेसर टी नटराजन (T Natarajan) ने बेहद किफायती गेंदबाजी की. नटराजन ने अपने 4 ओवर के स्पैल में 20 रन देकर 2 विकेट लिए. पांड्या को लग रहा था कि नटराजन को मैन ऑफ द मैच चुना जाएगा.

बकौल हार्दिक, 'मुझे लगता है कि नटराजन को मैन ऑफ द मैच होना चाहिए था. उनकी वजह से हमें कम से कम 10 रन कम का लक्ष्य मिला.' अपनी बल्लेबाजी पर पांड्या ने कहा, 'यह बेहद आसान है. मैं स्कोरकार्ड देखकर खेलना पसंद करता हूं. इससे आपको पता चलता है कि आपको किस तरह के शॉट्स खेलने हैं. मैंने अपने सभी मैचों में यह अनुभव किया है कि टी-20 में आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा समय आपके पास होता है.'

उन्होंने कहा, ‘फर्क नहीं पड़ता की लक्ष्य क्या है. हमने पहले भी अंत के पांच ओवरों में 80-90-100 रन बनाए और मुझे इससे आत्मविश्वास मिला.’ तीन मैचों की सीरीज का तीसरा और अंतिम टी 20 मैच मंगलवार को सिडनी में ही खेला जाएगा.