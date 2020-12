ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहला टी20 मैच जीतने के बाद टीम इंडिया (Team India) आज सिडनी में दूसरा टी20 मैच खेलने उतरी है. भारत ने यहां टॉस जीतकर फील्डिंग का निर्णय लिया है. टीम इंडिया इस मैच में 3 बदलवा के साथ उतरी है. एक बदलाव तो पहले से ही तय था क्योंकि पहली जीत के हीरो रहे रविंद्र जडेजा (Ravindera Jadeja) इस सीरीज से बाहर हो गए हैं. लेकिन कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने इस मैच में दो और बदलाव किए हैं. Also Read - Australia vs India: दूसरे टी20 से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका, स्क्वाड से बाहर हुए मिशेल स्टार्क

आज टॉस जीतने के बाद विराट कोहली ने अपनी टीम में हुए बदलावों के बारे में बात करते हुए कहा, ‘जडेजा के स्थान पर चहल (युजवेंद्र) (Yuzvendra Chahal) को जगह मिली है. इसके अलावा मनीष पांडे (Manish Pandey) को कुहनी में कुछ दर्द है इसलिए उनकी जगह श्रेयस अय्यर (Shreyas Iyer) को मौका दिया गया है. इसके अलावा सीनियर तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी (Mohammed Shami) को आराम दिया गया है और उनकी जगह शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) को खिलाया गया है.’ Also Read - IND vs AUS, 2nd T20I, Live Blog: भारत-ऑस्ट्रेलिया प्लेइंग इलेवन में 3-3 बदलाव; बाहर हुए कप्तान फिंच

यह है भारत का प्लेइंग XI: Also Read - कनकशन विवाद पर भारतीय टीम के समर्थन में आए Anil Kumble, रिप्‍लेसमेंट नियम पर कही ये बात

Captain @imVkohli has won the toss in the 2nd T20I and #TeamIndia are bowling first. pic.twitter.com/ajsRMPl5eb

— BCCI (@BCCI) December 6, 2020