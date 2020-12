अजिंक्‍य रहाणे की कप्‍तानी में खेले जा रहे मेलबर्न टेस्‍ट के दौरान रविवार को भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया की धरती पर वो कारनामा किया जो उसने आखिरी बार 35 साल पहले किया था. अजिंक्‍य रहाणे के शतक और रवींद्र जडेजा की 40 रन की पारी के दम पर भारत मौजूदा वक्‍त में इस मुकाबले में बेहद मजबूत स्थिति में नजर आ रहा है. उसके पास कुल जमा 82 रन की बढ़त हो गई. Also Read - Ajinkya Rahane के शतक से भारत की मैच पर मजबूत पकड़, 82 रन की बनाई बढ़त

एडिलेड में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले में विराट कोहली कप्‍तान थे. इस मुकाबले में भारत हारा जरूर था लेकिन टीम इंडिया पहली पारी में कंगारुओं पर 53 रन की बढ़त बनाने में सफल रही थी. भारतीय क्रिकेट के इतिहास में ऐसा 35 साल बाद हुआ है जब हम ऑस्‍ट्रेलियाइ टीम को उनके घर पर लगातार दो मैचों में पहली पारी के आधार पर पीछे छोड पाए हैं.

मौजूदा मैच में भारतीय गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में 195 रनों पर आउट कर दिया था. भारत के कार्यवाहक कप्तान अजिंक्य रहाणे ने चौका मार कर टीम को ऑस्ट्रेलिया के स्कोर के पार पहुंचाया और मेहमान टीम को बढ़त दिलाई.

इससे पहले 1985-86 में भारत ने एडिलेड में खेले गए पहले टेस्ट मैच में भी बढ़त ली थी. उसने ऑस्ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 381 रनों के जवाब में 520 रन बनाए थे. दूसरे टेस्ट मैच में मेलबर्न में उसने ऑस्ट्रेलिया के 262 के स्कोर के जवाब में 445 रन बनाए थे. दोनों मैच हालांकि ड्रॉ पर समाप्त हुए थे.

उस दौरे का तीसरा टेस्ट सिडनी में खेला गया था और इस मैच में भी भारत ने बढ़त ली थी. भारत ने चार विकेट पर 600 रन बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया को 396 रनों पर ऑल आट कर दिया था. यह मैच भी ड्रॉ रहा था.