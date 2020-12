मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्‍ट के पहले दिन भारतीय स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍टार बल्‍लेबाज स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) के खिलाफ एक विशेष रिकॉर्ड बना लिया है. अश्विन पहले ऐसे भारतीय गेंदबाज बन गए हैं जिन्‍होंने स्मिथ को शून्‍य पर आउट किया हो. Also Read - IND vs AUS, 2nd Test: बॉक्सिंग डे टेस्‍ट है बेहद खास, भारत-ऑस्‍ट्रेलिया आज 100वें टेस्‍ट में है आमने-सामने

बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में स्‍टीव स्मिथ के पास 113 की औसत से बल्‍लेबाजी का रिकॉर्ड है. ऐसे में आज उन्‍हें भारत के खिलाफ बेहद खतरनाक माना जा रहा है. 15वें ओवर में अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने लेग स्लिप पर स्मिथ (Steve Smith) को चेतेश्‍वर पुजारा के हाथों कैच आउट करवाया.

Ravi Ashwin has Steve Smith!

The Aussie departs for a duck

As simple as you like… pic.twitter.com/Y7pxOgWSA8

