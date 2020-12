मेलबर्न में जारी बॉक्सिग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) के दूसरे दिन अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane Hundred) की शतकीय पारी के दम पर भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia) पर 82 रन की बढ़त बना ली है. बारिश के चलते दिन का खेल खत्‍म होने तक भारत ने पांच विकेट के नुकसान पर 277 रन बना लिए हैं. रहाणे 104 और रवींद्र जडेजा 40 रन बनाकर मैदान पर डटे हुए हैं. Also Read - IND vs AUS: अजिंक्‍य रहाणे ने जड़ा करियर का 12वां शतक, बने ऑस्‍ट्रेलिया में ऐसा करने वाले पांचवें भारतीय कप्‍तान

पैट कमिंस और मिशेल स्‍टार्क को दो-दो और नॉथन लियोन को एक विकेट मिला. भारत ने आखिरी सेशन में कोई विकेट नहीं गंवाया. जडेजा और रहाणे के बीच अबतक 104 रन की साझेदारी बन चुकी है. Also Read - Rishabh Pant को चलता कर Mitchell Starc ने पूरे किए 250 टेस्‍ट विकेट, Tim Paine ने बनाया ये रिकॉर्ड

भारत ने दूसरे दिन 36/1 से आगे खेलना शुरू किया. शुबमन गिल 45 रन बनाने के बाद पैट कमिंस की गेंद पर टिम पेन को कैच दे बैठे. जल्‍द ही चेतेश्‍वर पुजारा 17 रन के निजी स्‍कोर पर आउट हो गए. इसके बाद पहले सेशन में कोई अन्‍य विकेट नहीं गिरा. हनुमा विहारी और रहाणे ने मिलकर भारत के स्‍कोर के दूसरे सेशन में 100 के पार पहुंचाया. Also Read - Boxing Day Test Day 2: अर्धशतक से चूकने के बावजूद Shubman Gill ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ये कारनामा करने वाले बने तीसरे भारतीय

21 रन पर खेल रहे हनुमा विहारी इस सेशन में जल्‍द ही नॉथन लियोन की गेंद पर स्‍टीव स्मिथ को कैच दे बैठे. फिर नए बल्‍लेबाज रिषभ पंत ने आते ही तेजी से रन बनाए और ऑस्‍ट्रेलिया के स्‍कोर से भारत के रन के अंतर को कम किया. 29 रन बनाने के बाद वो मिशेल स्‍टार्क की गेंद पर टिम पेन को कैच दे बैठे. इसके बाद रवींद्र जडेजा बल्‍लेबाजी के लिए आए और अंत तक जमे रहे.

ऑस्‍ट्रेलिया की टीम की टीम पहली पारी के दौरान 195 रन पर ऑलआउट हो गई थी. ऐसे में भारत के बाद अब कुल 82 रन की बढ़त हो गई है.