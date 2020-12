भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia, 2nd Test) के बीच जारी टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान दूसरे सेशन में डेब्‍यूटेंट मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Sira) को अपना पहला टेस्‍ट विकेट मिला. बल्‍लेबाजी के दौरान आत्‍मविश्‍वास से लबरेज नजर आ रहे मार्नस लबुशाने (Marnus Labuschagne) को आउट कर सिराज ने टीम इंडिया को बड़ी सफलता दिलाई. इस मैच के दौरान एक अजीव संजोग भी हुआ. Also Read - Priyanka Chopra Coat Cost: क्रिसमस पर प्रियंका चोपड़ा ने पहना इतना पहना कोट, आपके भी उड़ जाएंगे होश, यहां जाने कीमत

बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) में भारत की तरफ से शुबमन गिल (Shubman Gill) और मोहम्‍मद सिराज डेब्‍यू कर रहे है. खासबात ये है कि आज एक डेब्‍यूटेंट की गेंद पर दूसरे डेब्‍यूटेंट (Shubman Gill Mohammed Siraj Debut) ने शानदार कैच लपककर उसे पहली सफलता दिलाई. ये सिराज का पहला टेस्‍ट विकेट है तो गिल का भी पहला टेस्‍ट कैच है.

गिल इससे पहले मैथ्‍यू वेड (Mathew Wade) की कैच पकड़ने के दौरान रवींद्र जडेजा से टकरा गए थे. ये कैच जडेजा के हाथों में गया था. पहले सेशन के दौरान विकेट से महरूम रहे सिराज को दूसरे सेशन में 50वें सेशन के दौरान पहली सफलता मिली.

लबुशाने ठीक स्‍टीव स्मिथ के स्‍टाइल में ही लेग स्लिप पर आउट हुए. लबुशाने ने मोहम्‍मद सिराज (Mohammed Sira) की फुल लेंथ डिलीवरी पर स्‍क्‍वेयर लेग की तरफ शॉट लगाने का प्रयास किया. स्‍क्‍वेयर लेग पर स्लिप की पोजीशन में शुबमन गिल (Shubman Gill) खड़े थे. गेंद बल्‍ले को छूने के बाद गिल के हाथों में गई.

The trap was sprung and Mohammed Siraj got his first Test wicket thanks to a fine catch by Shubman Gill. A special moment.

