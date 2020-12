India vs Australia, 2nd Test: मेलबर्न में खेले जा रहे टेस्‍ट सीरीज के दूसरे मुकाबले के दौरान मेजबान ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के कप्‍तान टिम पेन ने टॉस जीतकर पहले बल्‍लेबाजी का फैसला किया. इस मुकाबले में भारत के कार्यवाहक कप्‍तान ने अजिंक्‍य रहाणे हैं. उन्‍होंने मैच से पहले औपचारिक तौर पर बॉक्सिंग डे टेस्‍ट से डेब्‍यू कर रहे शुबमन गिल और मोहम्‍मद सिराज (Shubman Gill, Mohammed Siraj Test Debut) के नाम की घोषणा की. Also Read - India vs Australia: ऑस्ट्रेलिया दौरे का कार्यक्रम Sachin Tendulkar को नहीं आया रास

दिन की शुरुआत में दोनों क्रिकेटर्स को टीम की मीटिंग के दौरान डेब्‍यू कैच सौंपे गए. रविचंद्रन अश्विन ने मोहम्‍मद सिराज को भारतीय क्रिकेट टीम की कैप सौंपी. उन्‍हें 298 नंबर की कैप दी गई. इसे ठीक पहले कोच रवि शास्‍त्री ने शुबमन गिल को उनकी 297 नंबर की टेस्‍ट कैप (Shubman Gill, Mohammed Siraj Test Debut) दी. वहां मौजूद साथी क्रिकेटर्स ने तालियां बजाकर दोनों का टेस्‍ट टीम में स्‍वागत किया.

He battled personal tragedy, fought adversity and is now rewarded with India’s Test no. 298. Congratulations Mohammed Siraj. Go seize the day! #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/D48TUJ4txp

