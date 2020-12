India vs Australia, 2nd Test: टेस्‍ट सीरीज के दौरान बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test) के पहले दिन कंगारू कप्‍तान टिम पेन (Tim Paine Run Out) का रनआउट के दौरान संदेह का लाभ देना भारतीय फैन्‍स को रास नहीं. बेहद क्‍लोज कॉल होने के चलते तीसरे अंपायर ने पेन को आउट नहीं दिया. Also Read - India vs Australia, 2nd Test: जसप्रीत बुमराह के चार विकेट हॉल, अश्विन की फिरकी से 195 पर सिमटा ऑस्‍ट्रेलिया

ये वाक्‍या 55वें ओवर के दौरान हुआ. मैदान पर टिम पेन और कैमरून ग्रीन बल्‍लेबाजी कर रहे थे. तभी रन लेने के दौरान गेंद उमेश यादव के हाथों में गई. उन्‍होंने बिना देरी किए रिषभ पंत को गेंद थमाई. पंत (Tim Paine Run Out) ने गिल्लियां बिखेर दी और आउट की अपील की.

बेहद क्‍लोज कॉल होने के कारण ऑन फील्डि अपायर ने तीसरे अंपायर की मदद ली. जांच के दौरान दो अलग-अलग एंगल से दिखाई गई टीवी फुटेज में अलग नतीजे आते नजर आ रहे थे. एक एंगल से लग रहा था कि टिम पेन गेंद विकेट पर लगते वक्‍त लाइन से हल्‍का से पीछे हैं. वहीं, दूसरे एंगल से ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो लाइन पर आ गए हैं.

तीसरे अंपायर ने टिम पेन (Tim Paine Run Out) को संदेह का लाभ देते हुए नॉटआउट करार दिया. टीवी अंपायर को कहते हुए सुना गया, “ऐसे कोई सुबूत नहीं मिले हैं जिससे ये साबित हो कि टिम पेन लाइन की गलत साइड पर थे. ऐसा लग रहा है कि बल्‍ले का कुछ हिस्‍सा लाइन पर था. मेरा निर्णय नॉटआउट है.”

ये निर्णय देखकर भातरीय फैन्‍स बेहद नराज हुए. यहां तक कि शेन वार्न ने भी कहा कि अगर वो तीसरे अंपायर की जगह होते तो इसे आउट करार देते.

Very surprised that Tim Paine survived that run out review ! I had him on his bike & thought there was no part of his bat behind the line ! Should have been out in my opinion

#INDvsAUS #MelbourneTest While the benefit of doubt ought to be with the batsman , in the era of video replays this was clearly on the line & Out ? A mockery of DRS which should have had the batsman run out & back in the pavilion ? All marginal decisions going against Team India

