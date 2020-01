भारतीय क्रिकेट टीम के सलामी बल्लेबाजी शिखर धवन को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे और निर्णायक वनडे के दौरान कंधे में चोट लगने के बाद रविवार को एक्स रे के लिए ले जाया गया.

India vs Australia 3rd ODI: स्टीव स्मिथ का शतकीय प्रहार, भारत के सामने 287 रन का लक्ष्य

बीसीसीआई की ओर से जारी बयान में कहा गया कि मैच में उनकी भागीदारी के बारे में फैसला उनकी चोट के आकलन के बाद किया जाएगा. धवन ओपनिंग के लिए नहीं उतरे. उनकी जगह रोहित शर्मा के साथ केएल राहुल ओपनिंग के लिए क्रीज पर उतरे.

Update: Shikhar Dhawan has gone for an X-Ray. A call on him being available for the game will be taken once he is back & assessed #TeamIndia #INDvAUS pic.twitter.com/94I4tlyxzc

— BCCI (@BCCI) January 19, 2020