India vs Australia, 3rd ODI: भारतीय टीम के कप्‍तान विराट कोहली (Virat Kohli) ने ऑस्‍ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे मुकाबले में एक नया कीर्तिमान अपने नाम किया. विराट ने वनडे क्रिकेट में अपने 12 हजार रन पूरे कर लिए हैं. वो वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं. पूर्व क्रिकेटर्स ने विराट को इस उपलब्धि के लिए अपने अंदाज में बधाई दी. Also Read - Rohit Sharma की चोट को लेकर गौतम गंभीर ने तोड़ी चुप्पी, VVS Laxman ने भी जताई हैरानी

विराट से पहले सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) दुनिया में सबसे तेज 12 हजार रन बनाने वाले खिलाड़ी थे. उन्‍होंने 300 पारियों में ये कारनामा किया था. वहीं, विराट कोहली (Virat Kohli) ने महज 242 पारियों में वनडे क्रिकेट में अपने 12 हजार रन बना लिए हैं. Also Read - India vs Australia 2020/21: हार्दिक पांड्या और रवींद्र जडेजा की शानदार फिफ्टियों की बदौलत भारत 300 पार

ऑस्‍ट्रेलिया के पूर्व कप्‍तान माइकल वॉन (Michael Vaughan) ने कहा, “मैंने अपने जीवन काल में जो भी देखा है उसमें बिना किसी संदेह के विराट कोहली दुनिया के नंबर-1 वनडे बल्‍लेबाज हैं.” Also Read - Live Cricket Score, IND vs AUS, 3rd ODI: कुलदीप की गेंद पर आउट हुए ग्रीन; जडेजा ने लिया शानदार कैच

Without question @imVkohli is the best ever ODI Batter I have seen … #NoBrainer #AUSvIND — Michael Vaughan (@MichaelVaughan) December 2, 2020

12k runs in Odis for @imVkohli and what an achievement to do it in just 240 odd games! Staggering record that will last a long time! #AUSvIND pic.twitter.com/hs8XYY28im — Kris Srikkanth (@KrisSrikkanth) December 2, 2020

12000 Runs for the King @imVkohli many congratulations bhai 👍🏻👍🏻 — Rashid Khan (@rashidkhan_19) December 2, 2020

सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) ने कहा, “विराट कोहली (Virat Kohli) ने एक और कीर्तिमान बना लिया है. वो सबसे तेज 12000 रन बनाने वाले क्रिकेटर बन गए हैं. क्‍या खिलाड़ी है ये.”

आज के मैच में विराट कोहली ने 78 गेंदों पर 63 रन की पारी खेली. उन्‍होंने 80 की स्‍ट्राइरेट से रन बनाए. इस दौरान उनके बल्‍ले से पांच चौके निकले.