संजू सैमसन (Sanju Samsaon) ने हाल ही में अपनी फिटनेस पर खूब काम किया है. इन दिनों वह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 सीरीज खेल रहे हैं और मौका मिलने पर वह फील्डिंग में अपने फिटनेस और जागरूकता का प्रदर्शन कर फैन्स को हर बार हैरान कर रहे हैं. मंगलवार को तीसरे टी20i मैच के दौरान संजू ने बाउंड्री लाइन पर बेहद खूबसूरत अंदाज में एक शर्तिया छक्का बचाकर फैन्स को हैरान कर दिया. Also Read - IND vs AUS, 3rd T20I: कोहली की DRS कॉल को लेकर हुआ विवाद; अंपयार ने रीव्यू लेने से क्यूं रोका?

ऑस्ट्रेलियाई पारी के 14वें ओवर में शार्दुल ठाकुर (Shardul Thakur) की एक गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल (Glenn Maxwell) ने अपनी भरपूर ताकत झोंकते हुए गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर भेजने के इरादे से यह शॉट घुमाया था. मैक्सवेल समेत मैदान पर खड़े सभी खिलाड़ियों को छक्का जाता ही दिख रहा था लेकिन अचानक वहां संजू सैमसन उड़ान भरते हुए दिखाई दिए. Also Read - स्विच हिट पर बोले सौरव गांगुली- बल्लेबाजों ने नहीं छीन सकते यह मॉर्डन शॉट

