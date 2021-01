सिडनी टेस्‍ट के दौरान भारतीय टीम के मध्‍यक्रम के बल्‍लेबाज हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) चोटिल हो गए. शॉट लेग पर फिल्डिंग कर रहे विहारी को महज दो ओवरों के दौरान चार बार शरीर पर गेंद लगी. मैथ्‍यू वेड (Matthew Wade) बार-बार प्रयास करते रहे औरर अंत में वो खराब शॉट खेलकर रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे. Also Read - 3rd Test, Lunch Report: शतक से चूके Marnus Labuschagne, रवींद्र जडेजा के बैक टू बैक विकेट से भारत की मैच में वापसी

बार-बार गेंद लगने के बावजूद शॉट लेग पर लगातार फिल्डिंग करते रहने के हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) के जज्‍बे की इस वक्‍त सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है. पैर पर गेंद लगने के चलते चो‍टिल हुए विहारी बाद में पवेलियन में बर्फ से पैर की सिकाई करते नजर आए.

वेड शॉट लेग की दिशा में एक भी रन नहीं बना पाए. जिसके चलते 16 गेंदों का सामना करने के बाद मैथ्‍यू वेड 13 रन बनाकर रवींद्र जडेजा की गेंद पर मिडविकेट की दिशा में खड़े जसप्रीत बुमराह को बेहद आसान कैच दे बैठे. फैन्‍स का मानना है कि ये जडेजा की नहीं बल्कि हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) की विकेट है क्‍योंकि उन्‍होंने कंगारू बल्‍लेबाज को इस कदर छका दिया कि वो शॉट लेग के पास से एक भी रन नहीं बना पाए.

@Hanumavihari has been hit 4 times in the last two overs, fielding at short leg. Targeted. — Gopi Premchand Indian🇮🇳 (@GopiOdugu) January 8, 2021

Hanuma vihari batting ane tak sahi salamat rahega!? — Abhay Mago (@abhay_mago) January 8, 2021

Now Wade is gone and @Hanumavihari is the most relaxed person 🙂 — Hope (@newbie_hope) January 8, 2021

whenever wade comes to bat hanuma vihari remembering hanuman #INDvsAUSTest pic.twitter.com/GOXApKg6Qj — CHETHAN abdfan (@fanof_3goats) January 8, 2021

#MathewWade had to hit in air as he wasn't getting runs due to @Hanumavihari at short Leg😂….Well Done ✅ — BhisMa (@Bhisma_19) January 8, 2021

मैच में लंच तक ऑस्‍ट्रेलिया ने 249 रन पर पांच विकेट गंवा दिए हैं. मार्नस लाबुशने 91 रन बनाकर आउट हुए और अपने शतक से नौ रन से चूक गए. स्‍टीव स्मिथ 74 रन बनाकर खेल रहे हैं. रवींद्र जडेजा को सर्वाधिक दो विकेट मिले हैं.