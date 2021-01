भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (India vs Australia, 3rd Test) के बीच जारी सिडनी टेस्‍ट (Sydney Test) के दूसरे दिन लंच तक (Lunch Report) मेजबान टीम ने पांच विकेट के नुकसान पर 249 रन बना लिए हैं. पहले सेशन का खेल बारिश से प्रभावित रहा. हालांकि इसके बावजूद स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) अपना अर्धशतक पूरा करने में सफल रहे. भारत को इस सेशन में कुल तीन विकेट मिले. Also Read - India vs Australia रिकी पॉन्टिंग की नजर में सबसे खराब विकेटकीपर हैं Rishabh Pant, आंकड़े भी दे रहे गवाही

रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) को सर्वाधिक दो विकेट मिले. इसके अलावा जसप्रीत बुमराह (Jasprit Bumrah) , मोहम्‍मद सिराज और नवदीप सैनी एक-एक विकेट निकाल चुके हैं. रविचंद्रन अश्विन अबतक मैच में विकेट से महरूम दिखे. Also Read - IND vs AUS: माइकल वॉन के बड़बोले बोल, बोले- हार के डर से ब्रिसबेन नहीं जाना चाहती Team India

ऑस्‍ट्रेलिया ने दूसरे दिन (India vs Australia, 3rd Test) दो विकेट के नुकासान पर 166 रन से आगे खेलना शुरू किया. पहले दिन तक अर्धशतक बनाकर खेल रहे मार्नस लाबुशाने (Marnus Labuschagne) अपने शतक से नौ रन से चूक गए. 91 रन के निजी स्‍कोर पर रवींद्र जडेजा ने उन्‍हें कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) के हाथों कैच आउट करवाया. हालांकि इससे पहले उन्‍होंने स्मिथ के साथ मिलकर शतकीय साझेदारी बनाई. Also Read - India vs Australia: Mohammed Siraj ने बताया- राष्ट्र गान के वक्त क्यों निकल पड़े आंसू

Steve Smith and Marnus Labuschagne bring up their fourth 💯-run stand in Tests 👏

But Ravindra Jadeja strikes to remove the latter for 9️⃣1️⃣#AUSvIND SCORECARD ▶ https://t.co/Zuk24dKiq3 pic.twitter.com/EfUqXan3kk

— ICC (@ICC) January 8, 2021