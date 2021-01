India vs Australia, 3rd Test: सिडनी टेस्‍ट के तीसरे दिन भारतीय टीम (INDvsAUS) ने पहले सेशल के दौरान अपने दो अहम विकेट गंवा दिए. कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) 22 रन बनाकर आउट हुए जबकि हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) महज चार रन का योगदान ही दे पाए. लंच की घोषणा होने तक भारत का स्‍कोर चार विकेट के नुकसान पर 180 रन था. Also Read - India vs Australia: सिडनी टेस्ट में मजबूत दिख रही टीम इंडिया, पूर्व दिग्गज खिलाड़ियों ने यूं की तारीफ

दूसरे दिन का खेल समाप्‍त होने तक भारत ने दो विकेट के नुकसान पर 96 रन बना लिए थे. मैदान पर चेतेश्‍वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) नौ और कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे पांच रन बनाकर खेल रहे थे. आज सुबह रहाणे ने शुरुआत में ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाजों का डटकर सामना किया. 22 रन बनाने के बाद वो पैट कमिंस की गेंद पर बोल्‍ड हो गए.. उन्‍होंने पुजारा के साथ मिलकर तीसरे विकेट के लिए 43 रन की छोटे लेकिन अहम साझेदारी निभाई. Also Read - India vs Australia: सिडनी में मार्नस लाबुशेन ने की Rohit Sharma से स्लेजिंग, देखें यह VIDEO

नए बल्‍लेबाज के रूप में हनुमा विहारी (Hanuma Vihari) मैदान पर आए. हालांकि वो आज थोड़ा अनलकी साबित हुए. महज चार रन के निजी स्‍कोर पर विहारी तालमेल की कमी के कारण रनआउट हो गए. Also Read - India vs Australia: ब्रिसबेन टेस्ट के लिए क्वॉरंटीन नियमों में BCCI ने मांगी छूट, Sunil Gavaskar भी सपॉर्ट में उतरे

A piece of fielding brilliance by Josh Hazlewood to get rid of Hanuma Vihari 🎯

Just how good was that run out?!pic.twitter.com/c2OYQgxrtB

— ICC (@ICC) January 9, 2021