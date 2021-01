India vs Australia, 3rd Test: सिडनी टेस्‍ट के तीसरे दिन भारतीय टीम के लिए बेहद खराब रहा. ऑस्‍ट्रेलिया द्वारा बनाए गए 338 रनों के सामने टीम इंडिया 144 रन पर ढेर हो गई. मेजबानों को पहली पारी के आधार पर 94 रन की बढ़त मिली. इसके बाद बल्‍लेबाजी के लिए आई भारतीय टीम ने दिन का खेल खत्‍म होने तक दो विकेट के नुकसान पर 103 रन बना लिए हैं. ऑस्‍ट्रेलिया की कुल बढ़त अब 197 रनों की हो गई है. Also Read - India vs Australia: Ricky Ponting बोले- सिडनी में भारत बैकफुट पर, Cheteshwar Pujara जिम्मेदार

भारत के दो खिलाड़ी भी आज चोटिल हो गए. रिषभ पंत की कोहनी में चोट लगी, जिसके चलते रिद्धिमान साहा को दूसरी पारी में गेंदबाजी करनी पड़ी. इसी तरह बल्‍लेबाजी के दौरान ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की उंगली में चोट लग गई. वो अब इस मैच में गेंदबाजी नहीं कर पाएंगे. दोनों क्रिकेटर्स का स्‍कैन करवाया गया है. Also Read - Ravindra Jadeja Injury Update: रिषभ पंत के बाद रवींद्र जडेजा के अंगूठे में लगी चोट, स्‍कैन के लिए ले जाया गया

ऑस्‍ट्रेलिया के तेज गेंदबाज पैट कमिंस ने आज चार विकेट हॉल अपने नाम किया. चेतेश्वर पुजारा समेत सीनियर बल्लेबाजों के बेहद रक्षात्मक रवैये ने भारत को दबाव में ला दिया. पुजारा ने 176 गेंद में 50 रन बनाये और धीमी पारी के इस दबाव से भारत निकल ही नहीं सका . Also Read - Sydney Test के दौरान 12 साल बाद हुआ कुछ ऐसा, भारतीय फैन्‍स हुए नाराज

पहली पारी के शतकवीर स्‍टीव स्मिथ 29 और मार्नस लाबुशेन 47 रन बनाकर खेल रहे हैं. आस्ट्रेलिया ने सुबह दूसरी पारी में दो विकेट 35 रन पर ही गंवा दिये थे और भारत की वापसी की उम्मीद दिख रही थी लेकिन स्मिथ और लाबुशेन ने 68 रन की अटूट साझेदारी करके उस पर पानी फेर दिया.

ऑस्ट्रेलिया का पहला विकेट विल पुकोवस्की के रूप में गिरा जिन्हें मोहम्मद सिराज ने पंत की जगह विकेटकीपिंग कर रहे रिधिमान साहा के हाथों लपकवाया . वहीं डेविड वॉर्नर 13 रन बनाकर आर अश्विन की गेंद पर पगबाधा आउट हो गए.

इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के लिये पैट कमिंस ने 21. 4 ओवर में 29 रन देकर चार और हेजलवुड ने 21 ओवर में 43 रन देकर दो विकेट लिये. मिशेल स्टार्क ने 19 ओवर में 61 रन देकर एक विकेट लिया . भारत के तीन बल्लेबाज रन आउट हुए .

कप्तान अजिंक्य रहाणे 70 गेंद में 22 रन बनाकर पैट कमिंस का शिकार हुए . वहीं खराब फॉर्म से जूझ रहे हनुमा विहारी 38 गेंद में चार रन बनाकर गैर जरूरी रन लेने के प्रयास में रन आउट हो गए. पंत ने 67 गेंद में 36 रन बनाये . जडेजा 27 रन बनाकर आउट हुए.