India vs Australia, 4th Test: गाबा में होने वाले चौथे टेस्‍ट मैच के लिए भारतीय टीम की तरफ से हामी भरने के बाद क्‍वीन्‍सलैंड सरकार की तरफ से अब नए दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं. बताया गया कि ब्रिसबेन के गाबा मैदान पर होने वाले इस मैच के दौरान केवल 50 प्रतिशत फैन्‍स को ही स्‍टेडियम में आने की इजाजत दी जाएगी. साथ ही मैच के दौरान फैन्‍स के लिए मास्‍क लगाना अनिवार्य होगा. Also Read - IND vs AUS: ऑस्‍ट्रेलियाई कप्‍तान टिम पेन पर ठोक गया जुर्माना, मैदान पर कर दी थी ये गलती

भारत और ऑस्‍ट्रेलिया (INDvsAUS) के बीच चौथा टेस्‍ट मैच 15 से 19 जनवरी के बीच खेला जाएगा. ब्रिसबेन में बढ़ते कोराना संक्रमण के मामलों को देखते हुए क्‍वीन्‍सलैंड प्रांत क सरकार ने वहां कड़े नियमों को लागू किया हुआ है. जिसे देखते हुए टीम इंडिया वहां आखिरी मैच नहीं खेलना चाहती है. Also Read - 3rd Test, Day-5, Lunch: रिषभ पंत का अर्धशतक, पुजारा के साथ बनाई अहम साझेदारी, पहला सेशन भारत के नाम

क्‍वीन्‍सलैंड सरकार के एक मंत्री ने बीत दिनों ये भारतीय टीम के खिलाफ बयान देकर आखिरी मैच को लेकर अनिश्चित्‍ताएं पैदा कर दी थी. मंत्री का कहना था कि अगर भारतीय टीम कड़े नियमों का पालन नहीं करना चाहती है तो उसे ब्रिसबेन आने की कोई जरूरत नहीं है. सीए द्वारा मनाए जाने के बाद बीसीसीआई ने भारतीय टीम को कुछ शर्तों के साथ ब्रिसबेन भेजने की इजाजत दे दी है. Also Read - 3rd Test: रोहित शर्मा के अर्धशतक से भारत 98/2, अब भी पहाड़ जैसा लक्ष्‍य भेदने की चुनौती बरकरार

क्रिकेट ऑस्‍ट्रेलिया की वेबसाइट पर छीप रिपोर्ट के मुताबिक स्‍थानीय प्रशासन मैच के प्रत्‍येक दिन 20 हजार से ज्‍यादा फैन्‍स को मैदान में मैच देखने के लिए आने की इजाजत नहीं देगा. केवल स्‍टेडियम की आधी क्षमता के अनुरूप ही फैन्‍स आ पाएंगे. उनके लिए मास्‍क लगाना भी अनिवार्य है. हालांकि अगर आप स्‍टेडियम में अपनी सीट पर बैठे हुए हैं तो आप मास्‍क उतार सकते हैं.