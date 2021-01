यूं तो रिषभ पंत (Rishabh Pant) मैच के दौरान विकेट के पीछे से लगातार कमेंट पास कर विरोधी टीम के बल्‍लेबाजों को तंग करने के लिए जाने जाते रहे हैं. ब्रिसबेन टेस्‍ट (India vs Australia) के दौरान एक ऐसी घटना हुई जिसके लिए मैदान में मौजूद रोहित शर्मा (Rohit Sharma) और कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे (Ajinkya Rahane) ने ही पंत को वहीं ट्रोल करना शुरू कर दिया. Also Read - IND vs AUS: डेब्‍यूटेंट टी नटराजन, वाशिंगटन सुंदर की शानदार गेंदबाजी से 369 पर सिमटा ऑस्‍ट्रेलिया

दरअसल, मैच के दौरान ऑस्‍ट्रेलियाई टीम के कप्‍तान टिम पेन (Tim Paine) और कैमरून ग्रीन बल्‍लेबाजी कर रहे थे. गेंदबाजी अटैक पर थे टी नटराजन. तभी नटराजन की एक गेंद टिम पेन के बल्‍ले के बेहद करीब से होते हुए रिषभ पंत के ग्‍लव्‍स में चली गई.

रिषभ पंत ने एक सैकेंड रुकने के बाद इसपर तेजी से अंपायर के समक्ष अपील करना शुरू कर दिया. इस दौरान स्लिप में खड़े रोहित शर्मा, चेतेश्‍वर पुजारा और कप्‍तान अजिंक्‍य रहाणे ने अपील करने में कोई दिलचस्‍पी नहीं दिखाई.

Rishabh Pant was heaps keen on this one but he was getting donuts from the cordon! 😂 #AUSvIND pic.twitter.com/p4kHh536IZ

— cricket.com.au (@cricketcomau) January 15, 2021