सलामी बल्‍लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) ब्रिसबेन टेस्‍ट में भारत की फील्डिंग के दौरान ऑस्‍ट्रेलियाई धुरंधर स्‍टीव स्मिथ (Steve Smith) की शैडो बैटिंग करते नजर आए. ड्रिंक्‍स ब्रेक के दौरान रोहित शर्मा पिच पर पहुंच गए और वो स्मिथ के पदचिन्‍हों पर खड़े होकर उनके बल्‍लेबाजी के तरीके को समझने लगे. Also Read - अगर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्‍म हुई तो ये ऑस्‍ट्रेलिया के लिए हार के समान होगा: रिकी पोंटिंग

सोशल मीडिया पर इस वक्‍त रोहित शर्मा की शैडो बैटिंग का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है. उस वक्‍त कमेंट्री कर रहे संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने भी रोहित की शैडो बैटिंग को लेकर प्रतिक्रिया दी. Also Read - LIVE Cricket Score, IND vs AUS: ऑस्‍ट्रेलिया ने बनाई 200 रन की बढ़त

संजय मांजरेकर (Sanjay Manjrekar) ने कहा, “जिस तरह स्‍टीव स्मिथ पहले शैडो बैंटिंग कर रहे थे ठीक उसी तरह अब रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी पिच पर आकर ऐसा कर रहे हैं. दुख की बात है कि स्मिथ ने जब सिडनी टेस्‍ट के दौरान ऐसा किया था तब उन्‍हें काफी ट्रोल भी किया गया.” Also Read - रवि शास्‍त्री की इस बात को ध्‍यान में रखकर बल्‍लेबाजी के लिए उतरे थे Shardul Thakur, कहा- ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाजों ने...

You see it’s not only @stevesmith49 who shadow bats at the crease when he’s in the field! #AUSvsIND pic.twitter.com/7MEGcA6pf0

— simon hughes (@theanalyst) January 18, 2021