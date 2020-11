ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एरोन फिंच (Aaron Finch) ने भारत के खिलाफ सिडनी में खेले जा रहे पहले वनडे मैच में शानदार शतक जड़कर अपनी टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया है. इस मैच में 114 रन की शानदार पारी खेलने वाले फिंच ने वनडे क्रिकेट में अपने 5000 का आंकड़ा भी पार कर लिया. वह वनडे में सबसे तेज 5 हजार रन बनाने वाले दूसरे कंगारू बल्लेबाज हैं. Also Read - Australia vs India, 1st ODI: सिडनी वनडे के दौरान मैदान में घुसे दो प्रदर्शनकारी

उन्होंने अपने करियर की 126वीं (130 मैच) पारी में यह मुकाम हासिल किया. इस फेहरिस्त में उनके ही साथी ओपनर डेविड वॉर्नर पहले स्थान पर हैं, जिन्होंने अपनी 115वीं पारी में यह उपलब्धि अपने नाम कर ली थी. इस पारी से पहले फिंच 5000 रन के इस आंकड़े से 17 रन दूर थे. मैच के छठे ओवर में जैसे ही उन्होंने सिंगल दौड़ा उन्होंने यह उपलब्धि अपने नाम कर ली. Also Read - Australia vs India: भारतीय वनडे टीम में शामिल हुए नटराजन; इशांत शर्मा ऑस्ट्रेलिया दौरे से बाहर

फिंच से पहले ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों में सबसे तेज 5000 रन बनाने के मामले में पूर्व ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी डीन जोन्स नंबर 2 पर थे, जिन्होंने 128 पारियों में यह मुकाम हासिल किया था. अब वह फिंच के बाद तीसरे स्थान पर खिसक गए हैं. इस पारी में वह यहीं नहीं रुके उन्होंने वनडे करियर का 17वां शतक भी अपने नाम किया. यह भारत के खिलाफ उनका चौथा शतक है और सिडनी क्रिकेट मैदान (SCG) पर उन्होंने पहली बार कोई शतक अपने नाम किया है.

