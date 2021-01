ऑस्ट्रेलिया को उसके घर मे हराने के क्या मायने है यह बात हर क्रिकेट प्रेमी को बखूबी पता है. कंगारू टीम जीत के लिए खेलती है और अपने घर में तो उसकी जीत का यह जुनून 7वें आसमान पर होता है. इस बार बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी बचाने उतरी टीम इंडिया एक अलग ही चुनौती से जूझ रही थी. एक के बाद उसके लगभग सभी खिलाड़ी चोटिल हो गए. लेकिन इसके बावजूद भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इस ट्रॉफी पर अपना कब्जा बरकरार रखा है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने टीम इंडिया को 5 करोड़ रुपये बोनस देने का ऐलान किया है. Also Read - India vs Australia- अगर भारत-ऑस्ट्रेलिया सीरीज ड्रॉ हुई तो यह पिछली हार से भी बुरी: Ricky Ponting

जैसे ही गाबा के ऐतिहासिक मैदान पर टीम इंडिया ने मैच के 5वें दिन अंतिम क्षणों में मैच में जीत अपने नाम की. तो बीसीसीआई ने भी खिलाड़ियों पर इनाम की बौछार करने में देर नहीं लगाई. BCCI के अध्यक्ष सौरव गांगुली (Sourav Ganguly) ने भारतीय टीम की जीत पर बधाई देते हुए यह घोषणा की कि बोर्ड टीम इंडिया को इस जीत के लिए 5 करोड़ रुपये बतौर बोनस देगा.

Just a remarkable win…To go to Australia and win a test series in this way ..will be remembered in the history of indian cricket forever ..Bcci announces a 5 cr bonus for the team ..The value of this win is beyond any number ..well done to every member of the touring party..

— Sourav Ganguly (@SGanguly99) January 19, 2021