भारत और ऑस्‍ट्रेलिया के बीच क्रिस्‍मस से अगले दिन यानी 26 दिसंबर से बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test Record, Head to Head, India vs Australia) मैच खेला जाना है. 26 दिसंबर से शुरू होने वाले प्रत्‍येक मैच को बॉक्सिंग डे मैच ही कहा जाता है. मौजूदा गावस्‍कर-बॉर्डर सीरीज के दौरान दोनों टीमें बॉक्सिंग डे से दूसरे टेस्‍ट की शुरुआत करेंगी. आइये हम आपको बॉक्सिंग डे टेस्‍ट का इतिहास बताते हैं. Also Read - India vs Australia, 2nd Test: जानें कब और कहां देखें भारत-ऑस्‍ट्रेलिया मैच की Live Streaming और टीवी पर Live Telecast

भारत जीत पाया है केवल एक टेस्‍ट Also Read - ‘भारतीय टीम इस वक्‍त डूबते जहाज पर सवार है, मैं Virat Kohli की जगह होता तो टीम को छोड़कर नहीं जाता’

दोनों टीमों के इतिहास पर नजर डालें तो बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में भारत और ऑस्‍ट्रेलिया की टीमें कुल आठ बार आमने-सामने आई हैं. केवल एक बार ही टीम इंडिया ऑस्‍ट्रेलिया को मात दे पाई है. 2018-19 में हुए ऑस्‍ट्रेलिया दौरे के दौरान भारत ने ऑस्‍ट्रेलिया पर बॉक्सिंग-डे टेस्‍ट में 137 रनों से जीत दर्ज की थी. पांच मैचों में ऑस्‍ट्रेलिया ने जीत दर्ज की है ज‍बकि दो मुकाबले ड्रॉ पर खत्‍म हुए. Also Read - सिडनी टेस्‍ट को मेलबर्न शिफ्ट करने की तैयारी में है CA, बताई ये वजह

सर्वश्रेष्‍ठ बल्‍लेबाजी

बॉक्सिंग डे टेस्‍ट (Boxing Day Test Record, Head to Head, India vs Australia) में भारत की तरफ से वीरेंद्र सहवाग ने सर्वाधिक 195 रन की पारी खेली है. इसके अलावा विराट 169, अजिंक्‍य रहाणे 147, सचिन तेंदुलकर 116 और चेतेश्‍वर पुजारा 106 रन बना चुके हैं. वहीं, अगर ऑस्‍ट्रेलियाई टीम की बात की जाए तो रिकी पोंटिंग के बल्‍ले से 257 रन निकले हैं.

सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी

बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में सर्वश्रेष्‍ठ गेंदबाजी की बात की जाए तो भारत के जसप्रीत बुमराह पहले स्‍थान पर हैं. भारत के 2018-19 दौरे के दौरान बुमराह ने 33 रन देकर छह विकेट चटकाए थे. ये दोनों टीमों का मिलाकर इस टेस्‍ट में सर्वश्रेष्‍ठ प्रदर्शन हैं. इसी सीरीज के दौरान पैट कमिंस ने 27 रन देकर छह विकेट निकाले थे. 2003-04 में अनिल कुंबले भी बॉक्सिंग डे टेस्‍ट में छह विकेट निकाल चुके हैं. उक्‍त मैच में उन्‍होंने 176 रन दिए थे.