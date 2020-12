India tour of Australia 2020/21: भारतीय क्रिकेट टीम की ‘नई दीवार’ कहे जाने वाले चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) मौजूदा ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) दौरे पर अब तक कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाए हैं. पुजारा 4 मैचों की सीरीज के 2 टेस्ट मैचों की चार पारियों में अब तक 63 रन ही बना पाए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलियाई पेसर पैट कमिंस (Pat Cummins) ने उन्हें 3 बार अपना शिकार बनाया है. Also Read - INDIA vs AUSTRALIA: 'टीम इंडिया में बेन स्टोक्स वाला रोल निभाते हैं Ravindra Jadeja'

कमिंस के आगे पुजारा संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं. भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज जहीर खान (Zaheer Khan) का मानना है कमिंस के खिलाफ पुजारा को संघर्ष करते हुए देखना चिंता की बात है. पुजारा ने पिछली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर सबसे ज्यादा 521 रन बनाए थे. पुजारा ने इस बार अब तक एक भी अर्धशतक नहीं लगाया है. उनका बेस्ट स्कोर 43 रन रहा है.

जहीर ने सोनी स्पोटर्स नेटवर्क पर कहा, 'इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह चिंता का विषय है. लेकिन यह उसी तरह है जैसे हम स्टीव स्मिथ के बारे में बात कर रहे थे, जैसा कि वह महसूस करेंगे. उन्होंने कहा था कि वह एक दिन अपनी लय में लौटेंगे.'

चार मैचों की टेस्ट सीरीज में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें 1-1 की बराबरी पर हैं. सीरीज का तीसरा टेस्ट मैच 7 जनवरी 2021 से सिडनी में खेला जाएगा.

बकौल जहीर, ‘उन्हें (पुजारा) इसका समाधान निकालना होगा, क्योंकि यह वही हमला था जिसके खिलाफ उन्होंने पिछली सीरीज में तीन शतक बनाए थे. हां, कमिंस की गेंद डिलीवरी का कोण उन्हें परेशान कर रहा है और कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यह फॉर्म से संबंधित है.’