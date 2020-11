मैदान पर एक ओर भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीमें एक-दूसरे से भिड़ रही थीं. इस बीच मैच देखने आए एक कपल ने इस मैच को अपने लिए खास बना लिया. यहां एक लड़के ने अपनी गर्लफ्रेंड को मैच के दौरान शादी के लिए परपोज किया, इस दौरान टीम इंडिया की बैटिंग चल रही थी जब लड़के ने अपनी जेब से सगाई की अंगूठी निकाली और अपनी गर्लफ्रेंड के सामने घुटनों पर बैठकर उन्हें हां करने के लिए कहा. Also Read - विकेट निकालने की भूख में Virat Kohli ने Mayank Agarwal को थमाई गेंद, पूर्व तेज गेंदबाज ने बताया 'पागलपन'

अचानक शादी का प्रस्ताव देखकर लड़की भी हैरान रह गई लेकिन उसने आखिरकार अपने प्रेमी की बात को स्वीकार कर लिया. गर्लफ्रेंड की हां के बाद दोनों ने एक दूसरे को चूमते हुए गले लगा लिया और आसपास मौजूद दर्शकों को हाथ की मुट्ठी बांधकर यह बताया कि लड़की शादी के लिए मान गई है.

Was this the riskiest play of the night? 💍

She said yes – and that's got @GMaxi_32's approval! 👏 #AUSvIND pic.twitter.com/7vM8jyJ305

