भारतीय ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) की ऑस्ट्रेलिया में शानदार बैटिंग देखकर सिर्फ भारतीय फैन्स ही नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज लेग स्पिनर शेन वॉर्न (Shane Warne) भी चाहते हैं कि इस खिलाड़ी को आगामी टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का हिस्सा होना ही चाहिए. ऑस्ट्रेलिया में होने वाली टेस्ट सीरीज के लिए इस बार हार्दिक पांड्या को जगह नहीं मिली है. Also Read - Ind vs AUS: तीसरे टी20 मैच में ICC ने भारत पर ठोका जुर्माना

टीम इंडिया में ऑलरांउडर के रूप में अपनी जगह बनाने वाले पांड्या इन दिनों गेंदबाजी के लिए फिट नहीं हैं. सीमित ओवरों में वह एक विशेषज्ञ बल्लेबाज के तौर पर खेले थे. लेकिन टेस्ट टीम में उन्हें बॉलिंग नहीं कर पाने के चलते नहीं चुना गया है. हालांकि दूसरा टी20 मैच जीतने के बाद इस खिलाड़ी ने उम्मीद जताई थी कि उन्हें टेस्ट टीम का भी हिस्सा होना चाहिए और अगर टीम मैनेजमेंट चाहे तो वह टेस्ट टीम के साथ रुकने को तैयार हैं. Also Read - IND vs AUS: डेविड वॉर्नर ने की टी. नटराजन की जमकर तारीफ, बोले...

तीसरे टी20 मैच के दौरान कमेंट्री करते हुए ऑस्ट्रेलिया के पूर्व दिग्गज लेग स्पिन शेन वॉर्न ने भी यही राय रखी. उन्होंने कहा कि पांड्या जैसे खिलाड़ी को टेस्ट टीम का हिस्सा भी होना ही चाहिए था. वॉर्न ने कमेंट्री में मजाकिया लहजे में भारतीय क्रिकेट फैन्स को यह सलाह भी दी कि उन्हें हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में शामिल कराने के लिए अर्जी दाखिल करनी चाहिए. Also Read - India vs Australia: चोटिल डेविड वॉर्नर पहले टेस्ट से बाहर

They should !!!!! @hardikpandya7 should be in India’s test team. He has the unique ability to energise his teammates and lift all the team around his vibe. Cricket needs characters and superstars like him ! Fact 👍 https://t.co/GaWQMVysP1

— Shane Warne (@ShaneWarne) December 8, 2020