ऑस्ट्रेलिया दौरे पर गई टीम इंडिया वनडे सीरीज (India vs Australia ODI Series) से अपने दौरे की शुरुआत करने को तैयार है. इस बार भारतीय टीम के साथ कई युवा खिलाड़ी भी इस दौरे पर वनडे और टी20 टीम का हिस्सा बनकर पहुंचे हैं, जो टीम इंडिया में अपनी जगह पक्की करने को बेताब हैं. युवा बल्लेबाज शुबमन गिल (Shubman Gill) भी उन्हीं में से एक हैं, जो पहली बार ऑस्ट्रेलिया दौरे पर हैं. गिल ने वनडे सीरीज शुरू होने से पहला कहा कि उन्होंने इस दौरे को लिए कोई टारगेट सेट नहीं किया है. लेकिन वह बेहतर खेल दिखाने के लिए उत्साहित हैं.

गिल ने अपनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) फ्रेंचाइजी कोलकाता नाइटराइडर्स (KKR) द्वारा ट्विटर पर पोस्ट किए गए एक वीडियो में कहा, 'यह मेरा आस्ट्रेलिया का पहला दौरा है तो मैं सचमुच काफी उत्साहित हूं. बचपन से ही मैंने भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच देखे हैं.'

.@RealShubmanGill #HaiTaiyaar for the tour Down Under.

The flamboyant youngster shares his thoughts about #AUSvIND in a freewheeling chat with @SanjanaGanesan#KKR pic.twitter.com/UVswPjcomI

The flamboyant youngster shares his thoughts about #AUSvIND in a freewheeling chat with @SanjanaGanesan#KKR pic.twitter.com/UVswPjcomI

