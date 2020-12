एडिलेड में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy 2020-21) के पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को 8 विकेट से हार का सामना करना पड़ा है. भारत इस मैच में तीसरे दिन की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया पर हावी था लेकिन पलक झपकते ही उसने मैच में अपना दबदबा ही नहीं पूरा मैच ही गंवा दिया. तीसरे दिन के पहले एक घंटे के खेल में टीम इंडिया मात्र 36 रन पर सिमट गई. Also Read - India vs Australia- 36 पर ऑल आउट होकर भारत ने पाकिस्तान का रिकॉर्ड बेहतर कर दिया: शोएब अख्तर

भारतीय टीम के फैन्स उसके इस प्रदर्शन से निराश जरूर हैं लेकिन वे अपनी टीम को चीयर करने से पीछे नहीं हटेंगे. दुनिया भर में टीम इंडिया को मैदान पर जाकर सपॉर्ट करने वाली भारत आर्मी ने अपने टि्वटर हैंडल पर जसप्रीत बुमराह के एक नन्हे फैन का शानदार वीडियो शेयर किया है.

यह वीडियो मैच के दूसरे दिन का है जब टीम इंडिया फील्डिंग पर थी. भारत ने पहली पारी में 244 रन पर सिमटने के बाद कंगारू टीम को पहली पारी में 191 रन पर समेट दिया था. बुमराह ने इस दौरान दो अहम विकेट लिए.

#AUSvIND 1st Test Day 2 : Meet Jiyaan one of @Jaspritbumrah93 biggest fan’s from Bharat Army Adelaide!

🗣 Bumrahhhh Bummrahhhh!#BharatArmy #BAFamily #COTI 🇮🇳 pic.twitter.com/LRWv1DBdXw

— The Bharat Army (@thebharatarmy) December 18, 2020