ऑस्ट्रेलिया दर्शकों द्वारा भारतीय खिलाड़ियों के साथ बुरा (Poor Behaviour of Australian Crowd with Team India) बर्ताव चौथे टेस्ट में भी जारी है. टीम इंडिया ब्रिसबेन (IND vs AUS Brisbane Test) में गाबा मैदान पर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) का चौथा टेस्ट मैच खेल रही है. टेस्ट मैच के पहले दिन एक बार फिर टीम इंडिया के कुछ खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलिया दर्शकों ने गालियां दी हैं. मैच देखने आए कंगारू दर्शकों ने एक बार फिर तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) और वॉशिंग्टन सुंदर (Washington Sundar) को गालियां दी हैं. ऑस्ट्रेलिया की सिडनी मॉर्निंग हैराल्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक गाबा के मैदान पर भी इन दो खिलाड़ियों के साथ दर्शकों के एक समूह ने बदतमीजी की है.

इससे पहले सिडनी में खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के दौरान भी टीम इंडिया के साथ दर्शकों की ओर से यह घटिया व्यवहार किया गया था. तब मोहम्मद सिराज के साथ जसप्रीत बुमराह इसका शिकार हुए थे. आईसीसी ने भारत की शिकायत के बाद इसे गंभीरता से लिया था और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने इस घटना पर माफी मांगी थी. गाबा टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलियाई कप्तान टिम पेन (Tim Paine) ने अपने देश के क्रिकेट फैन्स से यह अपील भी की थी कि वे सिर्फ मैच का लुत्फ लेने के लिए स्टेडियम आएं और अपनी दुर्भावना को स्टेडियम के बाहर ही छोड़कर एंट्री करें और अच्छे खेल का सम्मान करें. लेकिन कंगारू दर्शकों के बर्ताव में कोई परिवर्तन नहीं आया है.

'सिडनी मॉर्निंग हैराल्ड' और 'द ऐज' ने अपनी इस रिपोर्ट में बताया है कि सिराज गाबा मैदान के 215 और 216 सेक्शन के सामने कुछ देर के लिए फील्डिंग करने आए थे. इस दौरान एक दर्शक ने उन्हें 'ग्रब' (कीड़ा) कहकर चिढ़ाया. यही शब्द अपना डेब्यू कर रहे वॉशिंग्टन सुंदर के लिए इस्तेमाल किया गया.

एक दर्शक ने बताया कि उनके पीछे बैठा एक शख्स लगातार इन दोनों खिलाड़ियों को तेज आवाज के साथ ‘ग्रब’ बोल रहा था. इस दर्शक ने बताया कि यह दर्शक सिराज के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गया था और वह लगातार चिल्लाता रहा, ‘सिराज, हमें झलक दिखाओ, हमें झलक दिखाओ. सिराज ब्लडी ग्रब (गंदे कीड़े).’ सिडनी टेस्ट के बाद भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों और अधिकारियों की ओर से लगातार ऐसे व्यवहार की निंदा की गई थी लेकिन गाबा टेस्ट में भी दर्शकों के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया है.