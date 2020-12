ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मेलबर्न में खेले जा रहे बॉक्सिंग डे टेस्ट (Boxing Day Test India vs Australia) से अपना डेब्यू करने वाले तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज (Mohammed Siraj) ने पहले दिन के खेल के बाद अपने खेल पर चर्चा की है. इस युवा तेज गेंदबाज ने बताया कि अज्जू (Ajinkya Rahane) भाई ने उन्हें क्या सलाह दी थी. टीम इंडिया की कप्तानी कर रहे अजिंक्य रहाणे ने आक्रामक कप्तानी से सभी का मन मोह लिया उन्होंने पूरे दिन कंगारू टीम पर अटैकिंग फील्डिंग जमाए रखी और 195 के स्कोर पर उसकी पहली पारी समाप्त कर दी. अपने करियर का पहला टेस्ट खेल रहे सिराज ने यहां 40 रन देकर 2 विकेट अपने नाम किए. Also Read - India vs Australia: कोच जस्टिन लैंगर ने बताया, कितने फिट हो गए हैं डेविड वॉर्नर

दिन का खेल खत्म होने के बाद हैदराबाद का यह युवा गेंदबाज भारत के फील्डिंग कोच आर. श्रीधर के साथ गुफ्तगू करता दिखाई दिया. बीसीसीआई ने अपनी वेबसाइट पर इस चर्चा का वीडियो अपलोड किया है. इन वीडियो में दोनों हैदराबादी स्टाइल की हिंदी में बात कर रहे हैं. Also Read - IND vs AUS: अजिंक्य रहाणे की कप्तानी के मुरीद हुए पूर्व दिग्गज, बोले- अब बल्लेबाजों की बारी

इस बातचीत में सिराज ने बताया कि उनका प्लान प्रेशर बनाने के लिए डॉट बॉल करना था. उन्होंने कहा, ‘लंच के बाद जब मुझे बॉलिंग के लिए लगाया गया, तब तक विकेट बल्लेबाजों को मदद करने लगी थी. ऐसे में मेरा प्लान अधिक से अधिक डॉट बॉल करना था, जिससे कि मैं बल्लेबाजों पर प्रेशर बना सकूं.’ Also Read - India vs Australia: गौतम गंभीर बोले- 400 रन नहीं सिर्फ 275 का सोचे टीम इंडिया

WATCH : R Sridhar interviews debutant Siraj with a Hyderabadi twist

You do not want to miss this fun chat between @coach_rsridhar & #TeamIndia's newest Test debutant, Siraj from the MCG – by @Moulinparikh

📹👉https://t.co/2vTdSgKPSi #AUSvIND pic.twitter.com/08xSpKDs7Q

— BCCI (@BCCI) December 26, 2020