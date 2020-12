टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) का एडिलेड ओवल मैदान के साथ नाता कुछ खास है. यह मैदान विराट को हमेशा ही रास आया है और आज भारतीय कप्तान ने यहां आउट होने से पहले 74 रन बनाए. वह अपने साथी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे के साथ रन दौड़ने में गलती कर गए और रन आउट होकर पवेलियन लौटे. लेकिन आउट होने से पहले उन्होंने एडिलेड के इस मैदान पर अपना 500 टेस्ट रन का आंकड़ा पार कर लिया. यह किसी एक मैदान पर विराट द्वारा बनाया गया सर्वाधिक स्कोर है. Also Read - IND vs AUS 1st Test: एडिलेड टेस्ट के पहले दिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज चमके; स्टंप तक भारत 233/6

इस मैदान पर विराट कोहली अपना चौथा टेस्ट मैच खेल रहे हैं. यह उनकी 7वीं पारी थी और उन्होंने यहां 74 रन की शानदार पारी खेली. आज जब वह क्रीज पर आए थे, तब भारत की स्थिति अच्छी नहीं थी. पारी के 19वें ओवर में ही वह मयंक अग्रवाल के आउट होने के बाद क्रीज पर आ चुके थे. उन्होंने पहले चेतेश्वर पुजारा के साथ पारी को संभाला और फिर जब पुजारा आउट हुए तो अजिंक्य रहाणे के साथ मैच पर भारत का दबदबा बनाने की शानदार कोशिश की. Also Read - फैंस की मांग- पुजारा को ‘स्टीव’ बुलाए जाने की बात पर हंसने के लिए माफी मांगे शेन वार्न

लेकिन मैच पर भारत का दबदबा बनना शुरू ही हुआ था कि अजिंक्य रहाणे ने उन्हें रन दौड़ने के लिए अपने पास बुलाकर वापस भेज दिया. कोहली के पास वापस लौटने का समय नहीं था और हेजलवुड ने नाथन लियोन को गेंद देकर उन्हें रन आउट कर पवेलियन की राह दिखा दी. यह इस मैदान पर पहला मौका था, जब विराट कोहली ने हाफ सेंचुरी जड़ दी हो और वह उसे शतक में तब्दील न कर पाए हों.

आज इस तरह रन आउट हो गए विराट कोहली

Nightmare scenario for India, pure joy for Australia!

Virat Kohli is run out after a mix up with Ajinkya Rahane! @hcltech | #AUSvIND pic.twitter.com/YdQdMrMtPh

— cricket.com.au (@cricketcomau) December 17, 2020