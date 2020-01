मुंबई के वानखेड़े स्‍टेडियम में खेले गए वनडे मुकाबले में भारत को 10 विकेट से करारी हार का सामना जरूर करना पड़ा हो, लेकिन यह मैच मैदान पर भारत के लचर प्रदर्शन की जगह देश में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर (NRC) को लेकर विरोध के कारण चर्चा में आ गया है. स्‍टेडियम में कुछ युवक एनआरसी और सीएए के विरोध वाली टी-शर्ट पहनकर प्रदर्शन करते नजर आए. बाद में उन्‍हें सुरक्षा बलों ने वहां से हटाया.

पढ़ें:- वार्नर बने AUS के लिए सबसे तेजी से 5 हजार रन बनाने वाले बल्‍लेबाज, विराट को…

सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में स्टेडियम में मौजूद सुरक्षा गार्ड इन प्रशंसकों से कथित तौर पर बात करते नजर आए. कुछ लोगों ने आरोप लगाया कि गार्ड ने प्रशंसकों को ऐसे कपड़े पहनने की अनुमति नहीं दी जो काले रंग के थे.

पत्रकार राहुल देसाई ने ट्वीट किया, “मैं आज वानखेड़े स्टेडियम में हूं. काले रंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है चाहे वह टी शर्ट हो, कैप या कुछ भी क्योंकि यह विरोध का प्रतीक है. कई दर्शकों को कथित तौर पर टी शर्ट और कैप बदलने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें गेट पर जब्त कर लिया गया.”

tried to disturb the match at Wankhede by opposing CAA & NRC.

All the anti national protestors were shut by Modi Modi chants of the nationalists.

pic.twitter.com/TuhYx2CEFd

— Upasana Singh (@upasanasherni) January 15, 2020