भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) की टीमें इन दिनों टेस्ट सीरीज खेल रही हैं. नवंबर के अंत में शुरू हुआ टीम इंडिया का यह ऑस्ट्रेलिया दौरा (India Tour of Australia) खिलाड़ियों की चोट के लिए भी सुर्खियों में छाया रहा है. दोनों ही टीमों के कई खिलाड़ी फिटनेस की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं. हालांकि इसमें टीम इंडिया की फेहरिस्त कुछ ज्यादा ही लंबी है. ऑस्ट्रेलियाई कोच जस्टिन लैंगर (Justin Langer) खिलाड़ियों की चोट के लिए IPL के पिछले सीजन को जिम्मेदार मान रहे हैं. Also Read - India vs Australia: Steve Smith बोले- मैंने Rishabh Pant के बैटिंग गार्ड को नहीं मिटाया

लैंगर ने कहा कि उन्हें यह टी20 लीग पसंद है लेकिन इस बार कोरोना वायरस के बीच शुरू हुए इस टूर्नामेंट की टाइमिंग सही नहीं थी. उन्होंने कहा कि इसी के चलते दोनों टीमों के क्रिकेटर चोटिल हो रहे हैं. Also Read - IPL 2021- नीलामी से पहले Steve Smith का साथ छोड़ेगा राजस्थान रॉयल्स: रिपोर्ट

साल 2020 में आयोजित हुआ आईपीएल का 13वां सीजन इस बार सितंबर से नवंबर के बीच UAE में खेला गया. आमतौर पर यह अप्रैल-मई में भारत में होता है. आईपीएल के बाद से भारत के कई खिलाड़ी चोटिल हैं और ऑस्ट्रेलिया टीम भी फिटनेस समस्याओं से जूझ रही है. Also Read - India vs Australia: BCCI से बोले Virender Sehwag- मैं ब्रिसबेन टेस्ट खेलने को तैयार

लैंगर ने एक वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘इस सत्र में चोटों की सूची लंबी है. मुझे लगता है कि आईपीएल 2020 की टाइमिंग सही नहीं थी. खासतौर पर इतनी बड़ी सीरीज से पहले तो कतई नहीं.’

भारतीय टीम की ओर से अब तक 13 ऐसे खिलाड़ी चोटिल हो चुके हैं, जो ऑस्ट्रेलिया दौरे का हिस्सा थे. इनमें से कुछ तो दौरे की शुरुआत से पहले ही चोटिल होकर बाहर हो गए, जबकि कुछ को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बीच सीरीज में चोटें आईं. मोहम्मद शमी, केएल राहुल और उमेश यादव तो चोटों के कारण टेस्ट सीरीज से बाहर हुए ही और अब ताजा नाम रविंद्र जडेजा और जसप्रीत बुमराह का भी जुड़ गया है. ऑस्ट्रेलिया के डेविड वॉर्नर पहले दो टेस्ट नहीं खेल सके थे.

लैंगर ने हालांकि आईपीएल की तारीफ करते हुए कहा, ‘मुझे आईपीएल पसंद है. यह उसी तरह है जैसे मेरे युवा दिनों में काउंटी क्रिकेट था. काउंटी खेलकर क्रिकेट कौशल का विकास होता था और अब आईपीएल से सीमित ओवरों के खेल में निखार आ रहा है.’

उन्होंने कहा, ‘लेकिन इस बार टाइमिंग सही नहीं थी. दोनों टीमों में कितने खिलाड़ी चोटिल हैं जो लीग का असर भी हो सकता है. मुझे यकीन है कि इसकी समीक्षा की जाएगी.’ यह पूछने पर कि बुमराह और जडेजा के नहीं खेलने का कितना असर होगा? उन्होंने कहा, ‘निश्चिततौर पर काफी असर होगा. लेकिन मुझे लगता है कि अब यह सबसे फिट के बाजी मारने की बात हो गई है.’

इनपुट : भाषा