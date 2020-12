टीम इंडिया के ऑलराउंडर खिलाड़ी रवींद्र जडेजा (Ravindra Jadeja) ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले जा रहे तीसरे वनडे मैच में शानदार हाफ सेंचुरी जड़ दी. इस लेफ्टहैंडलर बल्लेबाज ने 43 बॉल में अपनी फिफ्टी करने के बाद एक बार फिर बैट को तलवार की तरह घुमाकर अपनी फिफ्टी का जश्न मनाया. जडेजा 44 बॉल की अपनी इस पारी में नाबाद 57 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे. Also Read - IND vs AUS: प्रैक्टिस के दौरान चोटिल हुआ टीम इंडिया का ये तेज गेंदबाज, स्वदेश लौटा

नंबर 7 पर बैटिंग करने उतरे जडेजा जब क्रीज पर आए थे तब टीम इंडिया की हालत अच्छी नहीं थी. भारत ने तब विराट कोहली (63) के रूप में अपना 5वां विकेट सिर्फ 152 के स्कोर पर गंवा दिया था. लेकिन इसके बाद रवींद्र जडेजा ने हार्दिक पांड्या के साथ अंतिम 18 ओवरों में उपयोगी 150 रन जोडे़. इस फिफ्टी के दौरान जडेजा ने एक वक्त सिर्फ 7 बॉल पर 30 रन भी जोड़े.

उन्होंने मैदान के चारों ओर रन बनाए और खासतौर से सीन अबॉट की जमकर पिटाई की. अपनी फिफ्टी पूरी करते ही रवींद्र जडेजा ने एक बार फिर तलवार घुमाने के अपने चिर-परिचित अंदाज में अपने बल्ले को घुमाकर फैन्स का अभिवादन स्वीकार किया.

6⃣6⃣* runs

5⃣0⃣ balls

5⃣ fours

3⃣ sixes

