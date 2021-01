IND vs AUS: Rishabh Pant breaks Sir Viv Richards record after hitting consecutive 25 plus score down Under: सिडनी टेस्‍ट (INDvsAUS, 3rd Test) के तीसरे दिन भले ही भारतीय टीम (Team India) की हालत पतली नजर आ रही हो लेकिन इसके बावजूद विकेटकीपर बल्‍लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने एक बड़ा रिकॉर्ड बना लिया है. पंत सर विव रिचर्ड्स (Sir Viv Richards) का रिकॉर्ड तोड़कर ऑस्‍ट्रेलिया में सर्वाधिक बार 25 या इससे अधिक रनों की पारी खेलने वाले बल्‍लेबाज बन गए हैं. Also Read - Pat Cummins के चार विकेट हॉल के सामने भारतीय बल्‍लेबाज पस्‍त, ऑस्‍ट्रेलिया को मिली 94 रन की बढ़त

रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने मैच की पहली पारी के दौरान 67 गेंदों का सामना किया. उन्‍होंने चार चौकों की मदद से 36 रन बनाए. टेस्‍ट डेब्‍यू के बाद से रिषभ पंत ऑस्‍ट्रेलिया में खेल के सबसे लंबे प्रारूप में खेलने के लिए आए हैं उन्‍होंने 25 या इससे अधिक रनों की पारी ही खेली है. वो लगातार नौ बार ऐसा कर चुके हैं. Also Read - Cheteshwar Pujara की कमजोरी बना ये ऑस्‍ट्रेलियाई गेंदबाज, मौजूदा सीरीज में चार बार कर चुका है आउट

रिषभ पंत (Rishabh Pant) से पहले ये रिकॉर्ड वेस्‍टइंडीज के सर विव रिचर्ड्स (Sir Viv Richards) के नाम था. वो लगातार आठ बार ऑस्‍ट्रेलिया में ऐसा कर चुके थे. इसके अलावा 1969 से 1969 तक भारत के लिए खेलने वाले रुसी सुरती और 1920 से 1951 तक इंग्‍लैंड के लिए खेलने वाले वेली हेमोंड भी ऑस्‍ट्रेलिाई सरजमीं पर ऐसा कर चुके हैं. Also Read - Shane Warne, Andrew Symonds ने माइक बंद होने के धोखे में मार्नस लाबुशाने को जमकर दी गालियां, चैनल को मांगनी पड़ी माफी

पंत के नाम ऑस्‍ट्रेलिया में एक शतक भी है. वो यहां 159 रन बना चुके हैं. हालांकि इस एक पारी के अलावा वो दोबारा यहां अर्धशतक तक नहीं लगा पाए हैं.

रिषभ पंत (Rishabh Pant) भले ही ऑस्‍ट्रेलिया में ठीक ठाक बल्‍लेबाजी कर रहे हों लेकिन लचर विकेटकीपिंग के लिए वो इस वक्‍त लगातार ट्रोल हो रहे हैं. उन्‍होंने विल पुकोवास्‍की की दो कैच टपका दी, जिसके चलते वो अपने डेब्‍यू मैच में अर्धशतक जड़ने में कामयाब रहे.