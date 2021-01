सिडनी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा टेस्ट मैच खेल रही है. भारतीय टीम ने यहां पहले टेस्ट मैच के बाद विकेटकीपिंग का जिम्मा युवा विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) को दिया है. मेलबर्न टेस्ट में पंत ने 4 कैच भी पकड़े थे और 29 रन की उपयोगी पारी खेलकर टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई थी. लेकिन सिडनी में विकेटकीपिंग में उनसे गलतियां होनी शुरू हो गई हैं. इस टेस्ट मैच के पहले ही दिन उन्होंने 2 आसान से कैच टपका दिए. Also Read - एक साल के बाद राज्यपाल से ममता बनर्जी ने राजभवन में की मुलाकात....आखिर क्या हुई बात ?

उनकी खराब विकेटकीपिंग से फैन्स खासे नाराज हैं और उन्होंने पंत को भारत का कामरान अकमल (Kamran Akmal) कहकर टोल किया है. पंत की विकेटकीपिंग की आलोचना हमेशा से ही होती रही है और अगस्त 2018 में अपने टेस्ट करियर की शुरुआत करने वाले पंत ने अभी तक इसमें सुधार की गुंजाइश छोड़ी हुई है.

उन्होंने सिडनी टेस्ट के पहले दिन 2 आसान से कैच टपकाए तो भारतीय फैन्स को यह कतई रास नहीं आया. ऑस्ट्रेलिया की ओर से विल पुकोवस्की (Will Pucovski) अपना टेस्ट डेब्यू कर रहे हैं. उन्होंने पारी के 22वें और 26वें ओवर में दो बार टीम इंडिया को विकेट झटकने का मौका दिया लेकिन दोनों ही बार पंत की ओर गेंद गई और दोनों ही मौकों पर वह चूक कर गए.

पहला चांस उन्होंने रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) की गेंद पर एक शार्प चांस छोड़ा. अश्विन की इस गेंद पर पुकोवस्की का ऐज लेकर बॉल पंत की दस्तानों की ओर आई लेकिन पंत से कैच छूट गया. तीन ओवर बाद मोहम्मद सिराज की एक बाउंसर पर पुकोवस्की चूक गए और गेंद उनका ग्लब्स चूमती हुई हवा में गई.

पंत पीछे दौड़कर कैच लपकने के लिए गए लेकिन यह आसान सा मौका भी उन्होंने छिटका दिया. इसके बाद पुकोवस्की ने 110 बॉल खेलकर अपनी टीम के लिए उपयोगी 62 रनों का योगदान दिया. बाद में भारत की ओर से अपना डेब्यू कर रहे नवदीप सैनी ने उन्हें LBW आउट किया.

देखें- टि्वर पर रिषभ पंत को ट्रोल करने के लिए क्या बोले भारतीय फैन्स

इस पूर्व क्रिकेटर ने कहा, ‘फील्डिंग के चलते टीम इंडिया भुगत रही है खामियाजा.’

Fielding is costing #TeamIndia in the past hour in this #AUSvINDtest — S.Badrinath (@s_badrinath) January 7, 2021

इन्होंने कहा- भारत के कामरान अकमल हैं रिषभ पंत

#RishabhPant is Kamran Akmal of India. #INDvAUS — King in the North 🐺 (@skywalker8901) January 7, 2021

ये बंदा धोनी बने न बने… कामरान अकमल जरूर बन जाएगा.

सभी विल पुकोवस्की को सपॉर्ट कर रहे हैं यहां तक कि रिषभ पंत भी

Everyone is supporting the young Will Pucovski, even Rishabh Pant. #INDvsAUSTest — No One (@m1sterlonely) January 7, 2021

रिषभ पंत द्वारा छोड़े दो कैच महंगे साबित हो सकते हैं.

Two Catches dropped by Rishabh Pant may prove costly. — J (@Sootradhar) January 7, 2021

जब बॉल रिषभ पंत के पास आती है

कई बड़े खिलाड़ियों को शानदार संयोजन हैं रिषभ पंत