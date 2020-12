ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम के साथ गए विकेटकीपर बल्लेबाज रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने टेस्ट सीरीज की शुरुआत से पहले टीम के प्लेइंग इलेवन (India vs Australia Test Series) में अपना दावा पुरजोर ढंग से ठोक दिया है. पिंक बॉल से 3 दिन के अभ्यास मैच में ताबड़तोड़ शतक ठोक कर अपनी फॉर्म में होने के संकेत दे दिए हैं. पंत ने यहां मात्र 73 गेंदों में नाबाद 103 रन जड़ दिए. उनकी इस पारी के बाद पूर्व टेस्ट बल्लेबाज आकाश चोपड़ा (Aakash Chopra) ने उनकी तुलना ऑस्ट्रेलिया के पूर्व विकेटकीपर एडम गिलक्रिस्ट (Adam Gilchrist) से कर दी है. Also Read - India vs Australia- पिंक बॉल से शतक ठोक बोले हनुमा विहारी- मैं तैयारी के साथ आया हूं

ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रिषभ पंत को वनडे और टी20 टीम में जगह नहीं मिली थी. टेस्ट टीम में भी वह अतिरिक्त विकेटकीपर के रूप में शामिल किए गए हैं और साहा के सामने उनकी जगह पक्की नहीं दिख रही थी. लेकिन पिंक बॉल टेस्ट से पहले पिंक बॉल अभ्यास मैच में पंत ने ताबड़तोड़ शतक ठोककर अपना दावा मजबूत किया है. नंबर 6 पर बल्लेबाजी के लिए उतरे पंत की शानदार पारी देखने के बाद आकाश चोपड़ा ने कहा कि वह टेस्ट टीम में एडम गिलक्रिस्ट वाला काम बखूबी कर सकते हैं. पंत ने यहां नाबाद 103 रन की पारी में 9 चौके और 6 छक्के जड़कर अपनी तेजी से रन जुटाने की काबिलियत दिखा दी. Also Read - विराट या रोहित नहीं, यह भारतीय बल्लेबाज है ब्रायन लारा का फेवरेट

निचले क्रम पर आकर उनमें तेजी से रन बनाने का माद्दा है. अपने दौर में गिलक्रिस्ट भी ऑस्ट्रेलिया के लिए यही किया करते थे. चोपड़ा ने अपने यूट्यूब चैनल ‘क्रिकेट आकाश’ पर कहा, ‘रिषभ पंत आपको एडम गिलक्रिस्ट की याद दिलाते हैं. भले ही गिलक्रिस्ट अपने करियर में अपना काम पूरा कर चुके हैं और पंत अभी अपना करियर संवार ही रहे हैं. लेकिन एक सेशन में टेस्ट मैच को बदलने की उनमें काबिलियत गजब की है. यही काम गिलक्रिस्ट किया करते थे.’ Also Read - IND vs AUSA: पंत-साहा के शतक के बाद दूसरा अभ्यास मैच ड्रॉ लेकिन टीम इंडिया की हुई 'जीत'

उन्होंने कहा कि प्रैक्टिस मैच में शतक जड़ने से पहले पंत दबाव में थे और उन्हें पहले लाल गेंद वाले प्रैक्टिस मैच में मौका भी नहीं मिला था. इस टेस्ट की पहली पारी में वह विफल हो गए थे और अब उनके पास यही एक मौका था, जिसे उन्होंने बखूबी भुनाया. इस अभ्यास मैच में अपनी दूसरी पारी में भारत ने 386-4 d रन बनाए. भले ही यह मैच ड्रॉ रहा हो. लेकिन भारतीय टीम को इस मैच में टेस्ट सीरीज से पहले कई सकारात्म पहलू मिले हैं.

टीम इंडिया 17 दिसंबर से एडिलेड में बॉर्डर गावस्कर ट्रोफी के तहत खेली जाने वाली 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का आगाज करेगी. पहला टेस्ट मैच पिंक बॉल टेस्ट होगा. इसके बाद सीरीज के अंतिम 3 टेस्ट मैच पारंपरिक लाल गेंद से ही खेले जाएंगे.