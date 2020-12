टीम इंडिया के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) आधी टेस्ट सीरीज के बाद अब टीम इंडिया से जुड़ चुके हैं और उन्होंने आज मैदान पर अभ्यास शुरू कर दिया. इस दौरान रोहित शर्मा ने फील्डिंग में अपने हाथ आजमाए और उन्होंने कुछ तेज तर्रार कैचिंग का अभ्यास किया. बीसीसीआई (BCCI) ने रोहित शर्मा की कैच प्रैक्टिस की दो तस्वीरों को अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल पर पोस्ट किया है. Also Read - IND vs AUS: 'पेसर पैट कमिंस की गेंदों के सामने चेतेश्वर पुजारा का संघर्ष करना चिंता का विषय'

इससे पहले रोहित दो सप्ताह पहले ही ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए थे. लेकिन इन दिनों कोविड-19 के चलते जरूरी हेल्थ प्रोटोकॉल के तहत वह यहां पहुंचने बाद 14 दिनों तक क्वॉरंटीन में थे. इसी वजह से वह टीम से दूर थे. बुधवार को जब उनका क्वॉरंटीन पीरियड पूरा हो गया तो वह मेलबर्न में टीम के साथ जुड़े. टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी अब पितृत्व अवकाश के चलते पहले टेस्ट मैच के बाद इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. ऐसे में रोहित के टीम में आने से टीम के बल्लेबाजी क्रम को लाभ मिलेगा.

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) ने रोहित शर्मा की ये दो तस्वीरें पोस्ट करते हुए इन्हें कैप्शन दिया, 'इंजन स्टार्ट हो रहा है और जो होने वाला है उसकी यह छोटी झलक है.'

The engine is just getting started and here is a quick glimpse of what lies ahead. #TeamIndia #AUSvIND pic.twitter.com/3UdwpQO7KY

— BCCI (@BCCI) December 31, 2020