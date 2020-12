एडिलेड में खेले गए बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) के पहले मैच में भारतीय टीम की लचर बैटिंग (India Bowled Out at 36) देखकर हर कोई हैरान है. इस टेस्ट मैच के पहले हाफ तक टीम इंडिया का मैच में दबदबा था. लेकिन मैच के तीसरे दिन ऑस्ट्रेलियाई (India vs Australia) तेज गेंदबाजों ने एक घंटे का ऐसा शानदार खेल खेला कि भारत घुटने टेकने पर यहां मजबूर कर दिया. भारत तीसरे ही दिन यह मैच 8 विकेट से हारकर सीरीज में 0-1 से पिछड़ गया है. Also Read - ICC Men's Test Ranking: बल्लेबाजों की सूची में स्टीव स्मिथ के करीब पहुंचे विराट कोहली

ऐसे मजबूत हालात में होने के बाद जब कोई टीम टेस्ट मैच हारती है तो इससे उसका मनोबल टूटता ही है. टीम इंडिया के साथ इस वक्त कुछ ऐसा ही हो रहा होगा. लेकिन पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद आफरीदी (Shahid Afridi) को उम्मीद है कि भारत यहां से जरूर वापसी करेगा. उन्होंने कहा कि हालांकि विराट कोहली (Virat Kohli) के बिना यह मुश्किल होगा. लेकिन भारतीय टीम फाइट बैक करने के काबिल है.

Brilliant display by Cummins and Hazelwood today, really enjoyed top-quality Test match fast bowling after long time. Indian batting is still capable of fighting back but it will be now tougher without Kohli.

— Shahid Afridi (@SAfridiOfficial) December 19, 2020