टीम इंडिया ने मेलबर्न टेस्ट (India vs Australia) के तीसरे दिन मैच पर अपना शिकंजा पूरी तरह कस लिया है. भारत की पहली पारी 326 के स्कोर पर समाप्त हुई, जिससे मेजबान टीम पर उसने 131 रन की बढ़त हासिल की. इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने अपनी दूसरी पारी में 133 रन बनाने तक 6 विकेट गंवा दिए हैं. वह भारत से अभी सिर्फ 2 रन ही आगे निकला है. इस बीच इस सीरीज में आज स्लेजिंग की शुरुआत भी हो गई. दो विकेटकीपर बल्लेबाज सबसे पहले बातों के इस द्वंद्व में कूदते नजर आए. Also Read - 2nd Test, Day-3: अर्धशतक के बाद Ravindra Jadeja ने झटके सर्वाधिक विकेट, ऑस्‍ट्रेलिया पर छाया हार का संकट

ऑस्ट्रेलिया की ओर से जब मैथ्यू वेड (Matthew Wade) ओपनिंग करने उतरे तो वह भारतीय गेंदबाजों को काफी देर तक विश्वास से नहीं खेल पा रहे थे. विकेटकीपर रिषभ पंत (Rishabh Pant) ने भांप लिया और अपने गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने के मकसद से विकेट के पीछे से कॉमेंट करना शुरू कर दिया. Also Read - DRS नियम के इस प्रावधान के खिलाफ मुखर हुए Sachin Tendulkar, तीसरे दिन AUS को दो बार मिला इसका फायदा

पंत के तीखे कॉमेंट गेंदबाजों का हौसला बढ़ाने से ज्यादा मैथ्यू वेड को चुभ रहे थे. वेड बल्लेबाजी में संघर्ष कर रहे थे और इस पर पंत के तीखे कॉमेंट उन पर मानसिक दबाव बढ़ा रहे थे. पारी का 25वां ओवर बुमराह फेंकने आए थे. पहली ही गेंद को वेड हल्के हाथ से खेलते हुए स्केयर लेग की ओर धकेल दिया. इस पर पंत ने ‘हे हे हे….’ बोलकर टीम का उत्साह बढ़ाया. Also Read - India vs Australia, 2nd Test: संजय मांजरेकर ने फिर दिया Ravindra Jadeja को लेकर बयान, कहा- टेस्‍ट क्रिकेट में...

These two are enjoying each other's company, it seems 👀pic.twitter.com/Y8IBpkqnR8

— Wisden India (@WisdenIndia) December 28, 2020