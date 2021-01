भारत और ऑस्ट्रेलिया (India vs Australia) के बीच ब्रिसबेन (Brisbane Test) में खेला जा रहा चौथा और आखिरी टेस्ट मैच रोमांक मोड़ पर पहुंच गया है. मेजबान टीम ने भारत के सामने 328 रन का लक्ष्य रखा है. दोनों टीमें अभी 1-1 की बराबरी पर हैं और ब्रिसबेन टेस्ट का 5वां और आखिरी दिन निर्णायक होगा. बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी (Border Gavaskar Trophy) पर कब्जा जमाने के लिए कंगारुओं को हर हाल में यहां जीत की दरकार है. Also Read - India vs Australia: 5 विकेट लेकर Mohammed Siraj ने पिता को किया याद, बोले- पूरा करना है यह काम

वैसे ब्रिसबेन में कभी भी चौथी पारी में 250 और इससे अधिक रन का टारगेट चेज नहीं हुआ है. भारत के धाकड़ बल्लेबाज और नियमित कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) भी इस सीरीज का हिस्सा नहीं हैं. लेकिन विराट के बिना भी भारतीय बैटिंग लाइन अप मजबूत दिख रहा है. अगर भारत के टॉप ऑर्डर के 4 बल्लेबाजों (रोहित शर्मा (Rohit Sharma), शुबमन गिल (Shubman Gill), चेतेश्वर पुजारा (Cheteshwar Pujara) और अजिंक्य रहाणे (Ajinkya Rahane) में से कोई 2 बल्लेबाज अगर 2 सेशन टिक गए, तो कंगारू टीम मुश्किलें बड़ सकती हैं. Also Read - IND vs AUS: Mohammed Siraj का पहला 5 विकेट हॉल, देखें- तारीफ में क्या बोले सचिन, सहवाग और अन्य दिग्गज

ऐसे में कंगारू टीम भारत को इस लक्ष्य से रोकने का प्लान बना रही है. स्टीव स्मिथ (Steve Smith) ने भारत के खिलाफ 5वें दिन की रणनीति बताई है. कंगारू टीम के इस स्टार बल्लेबाज ने कहा कि गाबा की जीवंत पिच पर उनकी टीम को भारत के खिलाफ इस मैच के आखिरी दिन कल (मंगलवार को) संयम बनाए रखने की जरूरत है. Also Read - Mayank Agarwal ने इजात किया गेंद चमकाने का नया तरीका, थूक की जगह इस चीज का इस्‍तेमाल, सकते में ICC

भारत ने आज बारिश के चलते खेल रुकने से पहले 4 रन बना लिए हैं और वह फिलहाल लक्ष्य से 324 रन दूर है. स्मिथ ने वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ‘मुझे लगता है कि हम अच्छी स्थिति में हैं. विकेट जीवंत है और इससे गेंदबाजों को मदद मिलेगी.’

उन्होंने कहा, ‘कल हमें अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी और 5वें दिन की विकेट से हमें मदद मिलेगी.’ बारिश के कारण मैच में खलल की आशंका के बारे में पूछने पर उन्होंने कहा, ‘कौन जानता है. यह मुश्किल सवाल है.’

टीम इंडिया के खेल की तारीफ करते हुए स्मिथ न कहा, ‘भारतीय खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया. सिडनी में विकेट अलग थी. यहां पर हमें बहुत प्रयास करने की जरूरत नहीं है, बस संयम रखना होगा और अच्छी गेंदबाजी करनी होगी.’ स्मिथ ने कहा, ‘इस तरह की पिचों पर अतिरिक्त प्रयास करने का कोई फायदा नहीं होता. बस बॉलिंग में अनुशासन बनाए रखना जरूरी है. आखिरी दिन काफी रोमांचक होगा.’

इनपुट : भाषा